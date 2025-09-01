Bé trai chào đời ngay khi mẹ đi nhận quà Quốc khánh, được tặng thêm phần quà đặc biệt

Chiều 31-8, chị Hồ Thị Lộc (trú thôn Trằm Cheng, xã Tân Lập, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) cùng chồng đến Trạm Y tế Hướng Lộc để nhận quà nhân dịp Quốc khánh 2-9. Sau khi nhận xong ba suất quà, chị bất ngờ có dấu hiệu chuyển dạ.

Đi nhận quà Quốc khánh, sản phụ chuyển dạ sinh con tại trạm y tế.

Ngay lập tức, đội ngũ y bác sĩ tại trạm y tế đã tiến hành hỗ trợ sản phụ. Đến 17 giờ 40 phút cùng ngày, chị Lộc hạ sinh một bé trai khỏe mạnh trong niềm vui vỡ òa của gia đình, chính quyền và bà con có mặt. Đây là đứa con thứ hai của vợ chồng chị, thuộc đồng bào dân tộc thiểu số Vân Kiều.

Điều may mắn là tại thời điểm này, bà Nguyễn Thị Hoài Ly – Phó Chủ tịch UBND xã Tân Lập – đang trực tiếp tham gia trao quà tại điểm y tế. Bà đã chỉ đạo lực lượng công an, cán bộ xã phối hợp nhanh chóng làm giấy chứng sinh, nhập dữ liệu dân cư và bổ sung tên bé trai vào danh sách nhận quà.

Ngay trong buổi tối, ngoài suất quà chung, bé còn được trao thêm phần quà 100.000 đồng từ chính quyền xã, như một lời chào mừng đặc biệt trong ngày Quốc khánh.

Chia sẻ trong niềm xúc động, anh Hồ Văn Chai – chồng sản phụ – cho biết: “Gia đình tôi rất hạnh phúc khi con trai vừa chào đời đã được mọi người quan tâm, hỗ trợ. Chúng tôi quyết định đặt tên con là Hồ Quốc Khánh, để ghi dấu kỷ niệm khó quên này.”

Một “món quà” đặc biệt trong ngày Tết Độc lập đã trở thành câu chuyện đẹp lan tỏa tình người ở vùng đất Quảng Trị.