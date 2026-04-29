Bé trai bị điện giật tại lễ hội té nước ở Lai Châu, một chiến sĩ CSGT lao vào dòng người gây xúc động

Nam An |

Tại lễ hội Then Kin Pang ở xã Khổng Lào ngày 26/4/2026, một bé trai bị điện giật do dây điện rò rỉ từ máy rửa xe trong môi trường ẩm ướt và đã được lực lượng CSGT kịp thời sơ cứu, đưa đi cấp cứu, giúp qua cơn nguy kịch.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu cho biết, khoảng 15h ngày 26/4, trong không khí náo nhiệt của Lễ hội Then Kin Pang (lễ hội té nước) tại xã Khổng Lào, đã xảy ra một sự cố nguy hiểm khiến nhiều người bàng hoàng. Cháu Hoàng Gia Bảo (sinh năm 2016, trú tại bản Sơn Bình, xã Phong Thổ) trong lúc vui chơi không may bị điện giật.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân được xác định là do dây điện của một máy rửa xe trong khu vực bị hở, rò rỉ điện. Trong điều kiện môi trường ẩm ướt đặc trưng của lễ hội té nước, sự cố này đã dẫn đến tai nạn đáng tiếc.

CSGT kịp thời cứu sống cháu Hoàng Gia Bảo bị điện giật tại lễ hội Then Kin Pang. Ảnh: Công an Lai Châu

Ngay khi phát hiện vụ việc, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 đang làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại lễ hội, gồm Thiếu tá Vũ Ngọc Quang, Thượng úy Trần Ngọc Đức và Thượng úy Trương Văn Tuyên, đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Nhận thấy cháu bé rơi vào tình trạng nguy kịch, Thượng úy Trương Văn Tuyên lập tức bế cháu ra khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi thông thoáng. Tại đây, tổ công tác phối hợp cùng người dân khẩn trương tiến hành các biện pháp sơ cứu tại chỗ, trong đó có ép lồng ngực nhằm duy trì nhịp tim cho nạn nhân.

Một thành viên trong tổ công tác chia sẻ: “Lúc đó chúng tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất là phải làm sao cứu sống được cháu bé. Mọi giây phút đều quý giá như vàng”.

Ngay sau đó, tổ công tác đã sử dụng xe ô tô chuyên dụng, bật còi ưu tiên, nhanh chóng đưa cháu bé đến Trạm Y tế (Mường So cũ) để sơ cứu, rồi tiếp tục chuyển lên Trung tâm Y tế Phong Thổ để cấp cứu chuyên sâu. Nhờ sự can thiệp kịp thời trong “giờ vàng”, đến nay cháu Bảo đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định và đang được các bác sĩ theo dõi.

Hành động dũng cảm, xử lý tình huống nhanh nhạy của tổ Cảnh sát giao thông không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm cao mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Công an nhân dân.

Hiện trường khủng khiếp vụ hai đoàn tàu đâm vào nhau khiến 14 người chết, 80 người bị thương

Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

Khoảnh khắc máy bay hạng nhẹ lao đầu xuống đất và phát nổ khiến nữ nghị sĩ Mỹ thiệt mạng

Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

Khung cảnh 'khó tin' ở công trình 1.000 tỷ đồng với kết cấu lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam

Gần 100 cảnh sát cùng robot dập tắt vụ cháy như quả cầu lửa khổng lồ ở ngoại thành Hà Nội

