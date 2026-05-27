Bé trai 6 tháng tuổi tử vong sau sự cố mảng vữa rơi từ trần nhà ở Nghệ An

Sáng 27/5, lãnh đạo UBND xã Bích Hào, tỉnh Nghệ An xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến một bé trai 6 tháng tuổi tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng trưa 25/5 tại nhà ông N.V.Đ., trú xóm Kim Hoa, xã Bích Hào.

Thời điểm này, bé trai đang nằm ngủ trong nhà thì bất ngờ một mảng vữa từ trần nhà bong tróc, rơi xuống đúng vị trí cháu bé nằm phía dưới.

Hiện trường vụ việc khiến bé trai 6 tháng tuổi tử vong sau khi bị mảng vữa từ trần nhà rơi trúng (Ảnh: T. Linh).

Nghe tiếng động mạnh, người thân chạy tới kiểm tra thì phát hiện cháu bị thương nặng nên lập tức đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do chấn thương quá nghiêm trọng, bé trai đã tử vong sau đó.

Theo chính quyền địa phương, căn nhà nơi xảy ra vụ việc được xây dựng và đưa vào sử dụng khoảng 2 năm nay.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, đại diện chính quyền xã đã có mặt để thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân, đồng thời phối hợp xử lý các thủ tục liên quan theo quy định.