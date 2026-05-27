HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bé trai 6 tháng tuổi tử vong sau sự cố mảng vữa rơi từ trần nhà ở Nghệ An

Phan Huy
|

Bé trai 6 tháng tuổi ở xã Bích Hào (Nghệ An) tử vong thương tâm sau khi bị mảng vữa từ trần nhà rơi trúng lúc đang ngủ trưa.

Sáng 27/5, lãnh đạo UBND xã Bích Hào, tỉnh Nghệ An xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến một bé trai 6 tháng tuổi tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng trưa 25/5 tại nhà ông N.V.Đ., trú xóm Kim Hoa, xã Bích Hào.

Thời điểm này, bé trai đang nằm ngủ trong nhà thì bất ngờ một mảng vữa từ trần nhà bong tróc, rơi xuống đúng vị trí cháu bé nằm phía dưới.

Hiện trường vụ việc khiến bé trai 6 tháng tuổi tử vong sau khi bị mảng vữa từ trần nhà rơi trúng (Ảnh: T. Linh).

Nghe tiếng động mạnh, người thân chạy tới kiểm tra thì phát hiện cháu bị thương nặng nên lập tức đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do chấn thương quá nghiêm trọng, bé trai đã tử vong sau đó.

Theo chính quyền địa phương, căn nhà nơi xảy ra vụ việc được xây dựng và đưa vào sử dụng khoảng 2 năm nay.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, đại diện chính quyền xã đã có mặt để thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân, đồng thời phối hợp xử lý các thủ tục liên quan theo quy định.

Thanh niên mua hộp xôi phát hiện dòi lúc nhúc bên trong, chủ cơ sở nói do không kiểm tra kỹ
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

01:02
2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

01:45
Mỹ bất ngờ tấn công hàng loạt mục tiêu bệ phóng tên lửa và tàu Iran

Mỹ bất ngờ tấn công hàng loạt mục tiêu bệ phóng tên lửa và tàu Iran

00:40
Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

01:02
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Honda City 2026 ra mắt: Lột xác thiết kế, thêm hybrid và loạt công nghệ cạnh tranh Vios, Accent

Honda City 2026 ra mắt: Lột xác thiết kế, thêm hybrid và loạt công nghệ cạnh tranh Vios, Accent

01:02
Hãng có xe máy điện “đi xa nhất VN” ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc

Hãng có xe máy điện “đi xa nhất VN” ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc

01:30
Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

02:10
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại