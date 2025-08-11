Bé trai 5 tuổi mất tích bí ẩn khi chơi trong sân nhà, gia đình chia sẻ một thông tin đầy bất an

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước thông tin một cháu bé 5 tuổi mất tích từ chiều ngày 10/8 đến nay chưa có tin tức gì. Cháu bé là Lương Quang Khải (5 tuổi, trú tại bản H8, xã Mường Hung, tỉnh Sơn La).

Trao đổi trên báo Dân trí, anh Lương Văn Phúc (bố của Khải) cho biết vào khoảng 14 giờ 32 phút ngày 10/8, trong lúc gia đình anh đi hái nhãn, không có người lớn ở nhà, Khải cùng chị gái (9 tuổi) tự trông nhau. Khi chị gái đang ngủ thì Khải đi ra ngoài sân chơi một mình. Trước khi đi làm, vợ anh Phúc đã khóa cửa trước nhưng cửa đằng sau nhà đi ra vườn thì chưa kịp đóng.

Theo lời người đàn ông, ngay phía sau nhà anh, cách khoảng 60m là dòng sông Mã chảy xiết nên gia đình rất bất an. Vợ chồng anh nghi ngờ bé Khải đi ra từ lối cửa sau nhà rồi mất tích.

Hình ảnh cháu bé chơi ở sân nhà trước khi mất tích.

Sau khi phát hiện con mất tích, gia đình anh Phúc đã trình báo công an, đồng thời nhờ mọi người thân quen thông báo để tìm cháu Khải nhưng tới nay vẫn chưa có kết quả. Gia đình cũng đã đi tìm 10km dọc ven sông Mã song chưa thấy tung tích của Khải.

Nguồn tin trên báo VietNamNet cho biết thêm, vào lúc 16 giờ ngày 10/8, Công an xã Mường Hung nhận được tin báo của anh Phúc về việc cháu Khải rời nhà từ chiều đến nay chưa trở về.

Ngày 11/8, Công an xã Mường Hung đã phát đi thông báo tìm kiếm cháu Khải. Qua trích xuất camera cho thấy, trước khi mất tích, cháu Khải mặc áo phông ngắn tay màu be in hình họa tiết, quần short xanh, dép lê màu nâu, tóc ngắn, dáng người nhỏ. Gia đình và lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm cháu bé.

Thông tin về sự việc khiến dư luận vô cùng hoang mang, lo lắng. “Hy vọng rằng cháu chỉ đang mải chơi ở đâu đó chưa về. Mong cháu sẽ sớm được tìm thấy, khỏe mạnh, bình an”, cư dân mạng bình luận.

Ai có thông tin của cháu Khải xin liên hệ cho Công an xã Mường Hung, SĐT: 0354.006.101; hoặc anh Lương Văn Phúc (bố cháu), SĐT: 0946.154.933