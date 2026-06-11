Camera an ninh ghi lại khoảnh khắc thương tâm khi bé trai 3 tuổi chạy qua đường và bị xe tải tông tử vong tại chỗ.

Chiều 11-6, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang điều tra vụ tai nạn giao thông khiến một bé trai 3 tuổi tử vong.

Cháu bé 3 tuổi bị xe tải tông tử vong khi chạy qua đường

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 11 giờ 36 phút cùng ngày, tại Km19+300 đường ĐT695B (đoạn qua buôn Ta Ly, xã Ea Hiao, tỉnh Đắk Lắk).

Vào thời điểm trên, anh Phạm Bá H. (SN 1993, ngụ tỉnh Thanh Hóa) điều khiển xe tải biển kiểm soát 50E-394.xx lưu thông theo hướng Đắk Lắk đi Gia Lai.

Khi đến địa điểm trên, xe tải tông vào cháu N.T. (SN 2023, ngụ xã Ea Hiao) đang chạy qua đường.

Vụ tai nạn khiến cháu N.T. tử vong tại chỗ.

Đoạn camera an ninh của người dân ghi lại cho thấy trước thời điểm xảy ra tai nạn, người phụ nữ chở hai cháu nhỏ dừng xe máy bên lề đường để vào một quán tạp hóa ở bên kia đường.

Khi người phụ nữ vừa vào quán, hai cháu nhỏ chạy theo qua đường.

Ít phút sau, cháu N.T. bất ngờ chạy ngược trở lại vị trí đỗ xe máy. Đúng lúc này, xe tải lưu thông tới và xảy ra tai nạn khiến cháu bé tử vong.