Bé trai 3 ngày tuổi bị bỏ rơi trước cửa nhà dân

Trước đó ngày 27/9, Công an xã Giáp Sơn tiếp nhận tin báo của chị Đào Thị Duyên (SN 1995, trú tại thôn Trại Mới, xã Giáp Sơn, huyện Lục Ngạn) về việc, khoảng 22h10 cùng ngày, chị Duyên đi ra phía trước cửa nhà, phát hiện chiếc giỏ nhựa màu hồng, bên trong có một trẻ sơ sinh . Bên cạnh chiếc giỏ có một túi bóng màu đen bên trong chứa một số đồ dùng.



Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Giáp Sơn đến hiện trường lập biên bản. Qua kiểm tra, cháu bé có giới tính nam, được đặt trong chiếc giỏ nhựa màu hồng cùng một tờ giấy ghi: “Em không đủ khả năng nuôi con, mong gia đình nhặt được giúp đỡ em nuôi bé. Bé 3 ngày tuổi, nặng 2,8kg”.

Cháu bé bị bỏ rơi

Kiểm tra y tế, sức khoẻ bé trai bình thường. Hiện, gia đình chị Duyên có nguyện vọng được nuôi dưỡng, chăm sóc cháu bé trong thời gian tìm bố mẹ đẻ của cháu. Nếu không tìm được bố mẹ bé, gia đình chị Duyên xin được làm thủ tục nhận bé làm con nuôi theo quy định.

Hiện Công an xã Giáp Sơn đã bàn giao cháu bé cho gia đình chị Đào Thị Duyên chăm sóc, nuôi dưỡng tạm thời để tìm bố mẹ đẻ của cháu bé. Công an xã Giáp Sơn thông báo, ai là bố mẹ cháu bé đến liên hệ với Công an xã Giáp Sơn.