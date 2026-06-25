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Bé trai 3 ngày tuổi bị bỏ rơi ở chùa, nội dung mảnh giấy người mẹ để lại khiến nhiều người nghẹn lòng

Nam An
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Người dân phát hiện một bé trai khoảng 3 ngày tuổi bị bỏ rơi tại chùa Hoằng Phúc (Quảng Trị) cùng đồ dùng sơ sinh và một lá thư, hiện cơ quan chức năng đang chăm sóc cháu bé và tìm kiếm người thân.

Sáng 25/6, theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Công an xã Tân Mỹ đang phối hợp các cơ quan chức năng xác minh vụ việc một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại khu vực Chùa Hoằng Phúc trên địa bàn xã.

Bé trai bị bỏ rơi cùng mầu giấy nhắn được cho là của người mẹ

Trước đó, khoảng 7 giờ cùng ngày, Công an xã Tân Mỹ tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại chùa. Qua kiểm tra ban đầu, cháu bé là bé trai khoảng 3 ngày tuổi, nặng khoảng 3kg, được đặt trong một túi xách màu xanh trên ghế đá. Bên cạnh cháu có một số vật dụng sơ sinh và thư để lại.

Con là sinh viên không nuôi được con. Mong nhà chùa giúp đỡ nuôi con cho cháu với. Cháu sinh ngày 22/6/2026, lúc 11h10 phút”, nội dung bức thư để lại cùng cháu bé.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tân Mỹ đã phối hợp UBND xã và Trạm Y tế xã kiểm tra sức khỏe, chăm sóc ban đầu cho cháu bé. Để bảo đảm điều kiện chăm sóc tốt nhất, các đơn vị liên quan đã hoàn tất thủ tục ban đầu, đưa cháu đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Lệ Thủy để theo dõi và chăm sóc theo quy định.

Cùng với công tác hỗ trợ cháu bé, chính quyền địa phương đã thông báo rộng rãi vụ việc trên hệ thống truyền thanh cơ sở và các kênh thông tin chính thức nhằm tìm kiếm cha mẹ hoặc người thân của cháu.

Hiện Công an xã Tân Mỹ đang tiếp tục phối hợp các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ vụ việc và thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật.

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