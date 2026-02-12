Bé sơ sinh bị bỏ trong rẫy, kiến bu khắp người: Mẹ 17 tuổi, tự sinh rồi bỏ, cả nhà không ai biết

Theo thông tin ban đầu thì vào khoảng 13h ngày 11/2, trong lúc phun thuốc tại rẫy sầu riêng ở buôn Hô, xã Cuôr Đăng, người dân phát hiện một bé gái sơ sinh nặng khoảng 3,2kg, chưa được cắt dây rốn, toàn thân bị kiến bu. Ngay sau đó, cháu bé được đưa đến trạm y tế sơ cứu rồi chuyển lên Trung tâm Y tế Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk để cấp cứu, chăm sóc.

Cập nhật thông tin mới nhất từ Tiền Phong, sức khỏe cháu đã ổn định, không sốt, không xuất huyết dưới da và chưa phát hiện dị dạng, dị tật. Đến hôm nay (12/2) lãnh đạo UBND xã Cuôr Đăng, tỉnh Đắk Lắk cho biết: Người thân cháu bé đã liên hệ chính quyền địa phương. Phía gia đình xin nhận lại cháu bé và ký cam kết chăm sóc, không bỏ rơi cháu. Mẹ của đứa trẻ này được xác định là một cô gái 17 tuổi, trú tại xã Cuôr Đăng.

Dân Trí dẫn một nguồn tin cho hay cô gái trẻ mang thai ngoài ý muốn, gia đình cũng không hề hay biết chuyện. Đến ngày 11/2, khi gia đình đi đám tiệc, cô gái ở nhà chuyển dạ và tự sinh con. Sau khi sinh, do quá lo sợ, người mẹ trẻ bế con bỏ ở một khu rẫy cà phê. Và sau đó, người dân đã phát hiện ra đứa trẻ.