Bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà dân, kèm thư tay 'con là sinh viên, trót dại'

Hoài Văn |

Một bé gái khoảng 20 ngày tuổi được phát hiện trước cổng nhà người dân ở xã Điện Bàn Tây (TP. Đà Nẵng). Đáng chú ý, bên cạnh cháu bé là bức thư tay của người mẹ tự nhận là sinh viên gửi gắm con trong hoàn cảnh không thể nuôi dưỡng.

Chiều 31/3, lãnh đạo UBND xã Điện Bàn Tây (TP. Đà Nẵng), xác nhận người dân vừa phát hiện một trường hợp trẻ sơ sinh bị bỏ rơi .

Bé gái được phát hiện bỏ trước cổng nhà người dân kèm bức thư tay nhờ nuôi giúp.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h cùng ngày, người dân phát hiện bé gái bị đặt trước cổng nhà ông Nguyễn Hùng Toàn (SN 1980) và bà Trần Thị Diệp Hoa (SN 1979, trú thôn Cẩm Văn Bắc, xã Điện Bàn Tây).

Cháu bé được quấn trong khăn, đặt trong một sọt nhựa màu xanh. Bên cạnh là bức thư viết tay, nội dung “Con là sinh viên, con trót dại nay sinh con ra mà con không có khả năng nuôi con. Con mong anh chị cô chú nuôi giúp con của con. Con xin cúi đầu cảm ơn, ngàn lần cảm ơn”.

Theo chính quyền địa phương, cháu bé khoảng 20 ngày tuổi, sức khỏe ổn định, không có giấy tờ tùy thân hay tài sản kèm theo. UBND xã đã lập biên bản , đồng thời giao cháu bé cho gia đình ông Toàn và bà Hoa tạm thời chăm sóc theo quy định.

Chính quyền địa phương cũng phát thông báo tìm thân nhân cháu bé trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết tại trụ sở UBND xã trong thời hạn 7 ngày, từ 31/3 đến hết 6/4. Quá thời hạn trên, nếu không có người đến nhận, địa phương sẽ thực hiện các thủ tục tiếp theo theo quy định pháp luật.

