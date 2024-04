Vận hành miễn phí cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo từ ngày 26/4

Đại diện liên danh nhà đầu tư cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo cho biết, để kịp thời phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ và chào mừng kỷ niệm ngày Giải phóng Miền Nam (30/4) và ngày Quốc tế Lao động (1/5), doanh nghiệp dự án đã báo cáo Ban Quản lý dự án 85, Bộ Giao thông vận tải về kế hoạch tổ chức khánh thành, đưa dự án vào khai thác, sử dụng miễn phí từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.

Các loại phương tiện không được tham gia giao thông trên tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo bao gồm xe chở chất độc hại, dễ cháy, vật liệu nổ; xe máy chuyên dùng có tốc độ thiết kế nhỏ hơn 60km/h, máy kéo, xe mô tô, xe gắn máy,…; đối với các loại xe siêu trường, siêu trọng được cơ quan quản lý cấp giấy phép lưu thông nếu không làm ảnh hưởng đến kết cấu mặt đường hoặc gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông trên đường thì đơn vị quản lý vận hành sẽ xem xét chấp thuận để xe được lưu thông vào đường cao tốc.

Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo. Ảnh: TPO

Trước đó, ngày 20/4, Hội đồng kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng đã chấp thuận kết quả nghiệm thu dự án cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo để đưa vào khai thác, sử dụng.

Cam Lâm - Vĩnh Hảo là một trong ba dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam được đầu tư theo hình thức đối tác công - tư. Dự án có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Tuyến cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, xuyên qua những cánh đồng điện gió và điện mặt trời, là một trong những tuyến xây dựng trên địa hình phức tạp, có nhiều cầu cạn vượt thung lũng. Trong đó, cầu số 3 (Km60) có độ tĩnh không 47,5m là cầu cạn vắt qua hai ngọn núi ở thung lũng Sông Trâu, nối liền 2 tỉnh Khánh Hòa - Ninh Thuận.

Nút giao trên cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo. Ảnh: TPO

Với chiều dài gần 80km, tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo đã có 34 cầu, trong đó 22 cầu trên đường cao tốc, 11 cầu vượt cao tốc và 1 cầu trên đường kết nối cao tốc với QL1 tại nút giao Du Long. Hiện tại ở các nút giao, hệ thống chiếu sáng đã hoàn thiện. Tất cả các hạng mục cầu, đường trên tuyến đều đã sẵn sàng đưa vào hoạt động.

Về công trình hầm Núi Vung nằm trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo đây là công trình vô cùng phức tạp bởi những khó khăn về điều kiện địa hình. Bất chấp những khó khăn, phức tạp này, công trình hầm Núi Vung cũng đã hoàn thành những khâu công việc cuối cùng để kịp thông xe theo đúng tiến độ.

Đoạn cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo đi vào hoạt động sẽ rút ngắn thời gian từ TP HCM đến Nha Trang - thành phố được mệnh danh là "hòn ngọc Biển Đông" dự kiến còn khoảng 4- 5 giờ, giảm một nửa so với đi quốc lộ 1, từ đó thúc đẩy du lịch Nha Trang lên tầm cao mới.

Áp dụng hệ thống giao thông thông minh

Nhằm phát huy hiệu quả quản lý, vận hành khai thác và bảo trì, nâng cao năng lực thông hành và đảm bảo an toàn giao thông cho tuyến, liên danh nhà đầu tư cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo đã đầu tư hệ thống ITS đưa vào hoạt động đồng bộ ngay khi tuyến cao tốc hoàn thành đưa vào khai thác.

Trên tuyến có hầm Núi Vung dài 2,25km là hầm cấp đặc biệt, giai đoạn 1 sử dụng 1 ống hầm lưu thông 2 chiều nên Trung tâm vận hành hầm đóng vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo an toàn, lưu thông thông suốt qua hầm.

Điều khiển hệ thống thông gió trong hầm Núi Vung tại trung tâm TMS. Ảnh: Đèo Cả Group

Tập huấn cho đội ngũ quản lý vận hành. Ảnh: Đèo Cả Group

Trung tâm vận hành hầm gồm tổ hợp giám sát - điều khiển bởi các hệ thống ITS, SCADA, hệ thống phòng cháy chữa cháy. Các thiết bị của các hệ thống này được lắp đặt xuyên suốt trong hầm với chức năng thu thập các thông tin và phản ứng nhanh nhất có thể nhằm đảm bảo an toàn và giao thông thông suốt.

Hệ thống ITS bao gồm Camera giám sát (CCTV) và phát hiện sự cố, hệ thống thông tin vô tuyến UHF và loa phát thanh (PA, truyền dẫn số (DTS), bảng thông tin điện tử và đèn tín hiệu (VMS & SS), Trung tâm điều khiển hầm… là một bộ phận của công trình đường bộ cao tốc, nhằm tăng cường khả năng kết nối giữa con người, phương tiện và kết cấu hạ tầng đường bộ cao tốc nhằm tối ưu hóa hiệu suất khai thác, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn, hiệu quả, tiện lợi và thân thiện với môi trường, và đặc biệt có ý nghĩa trong công tác xử lý các tình huống sự cố.

Hệ thống camera trên tuyến được trang bị 2 loại là camera giám sát (CCTV) và camera tích hợp hệ thống phát hiện phương tiện (VDS); Các loại camera này dùng công nghệ xử lý ảnh AI chuyên dụng tiên tiến bậc nhất ngoài ra còn được hỗ trợ bởi các thiết bị ngoại vi như hồng ngoại, radar…

Cụm thiết bị ITS trên tuyến sử dụng năng lượng mặt trời. Ảnh: Đèo Cả Group

Các camera PTZ có thể xoay 360 độ, đảm bảo quan sát toàn tuyến không có điểm mù; Camera VDS được tích hợp AI có các chức năng như phân loại phương tiện, nhận diện biển số, phát hiện và cảnh báo sự cố như xe đi quá tốc độ, luồng xe tắc nghẽn, xe dừng, đi sai làn, ngược chiều, vật rơi trên đường …

Hình ảnh phương tiện lưu thông trên tuyến sẽ được thu thập thông qua camera lắp đặt dọc tuyến và được truyền theo thời gian thực về trung tâm điều hành thông minh, hỗ trợ quá trình giám sát, theo dõi, vận hành và ra quyết định khi có sự cố xảy ra.

Khi có sự cố xảy ra trên tuyến thì trung tâm vận hành sẽ lập tức tự động đưa ra cảnh báo tới nhân viên vận hành và trưởng ca. Nhân sự tại trung tâm sẽ kiểm tra, xác nhận đúng sự cố để từ đó đưa ra các kịch bản xử lý tình huống giao thông. Đối với những tình huống giao thông không thuận lợi thường gặp, thông tin cảnh báo sớm được đưa lên các bảng điện tử (VMS) cung cấp thông tin cho các phương tiện đang di chuyển. Nhờ vậy giúp các tài xế di chuyển an toàn hơn, giảm thiểu các thiệt hại cơ sở hạ tầng liên quan khác.

Hệ thống ITS liên động với hệ thống cơ điện (quạt jet, chiếu sáng, các sensor quan trắc…) đóng vai trò đặc biệt trong xử lý các sự cố nghiêm trọng như có sự cố cháy trong hầm.

Ngoài ra, khi trang bị hệ thống ITS, dữ liệu thu thập được cũng có thể chuyển cho lực lượng chức năng làm bằng chứng xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông. Tại cuộc họp kiểm tra công tác nghiệm thu cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo ngày 20/4/2024, các địa phương cũng đề nghị dự án phối hợp với C08 để tiến hành phạt nguội qua hệ thống ITS nhằm hạn chế các vi phạm, góp phần bảo đảm an toàn trật tự an toàn giao thông qua tuyến.