Bệ phóng Baiterek sẵn sàng cho lần thử nghiệm đầu tiên

Tên lửa Soyuz-5.

Kazakhstan cho biết vụ phóng thử đầu tiên của dự án Baiterek dự kiến diễn ra trong quý 1 năm tới tại Baikonur.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Trí tuệ Nhân tạo và Phát triển Kỹ thuật số Kazakhstan Zhaslan Madiyev cho biết, nhà chức trách Kazakhstan đang lên kế hoạch tiến hành vụ phóng thử nghiệm đầu tiên trong khuôn khổ dự án Baiterek Nga–Kazakhstan vào quý 1 năm tới.

Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Zhaslan Madiyev nêu rõ: “Hiện nay, chúng tôi đang tích cực chuẩn bị bệ phóng Baiterek tại sân bay vũ trụ Baikonur. Đây là bệ phóng thuộc sở hữu của Kazakhstan, từ đó sẽ tiến hành các vụ phóng tên lửa đẩy thuộc phân khúc trung bình và hạng nặng.”

Ông cho biết công tác chuẩn bị đang được triển khai tích cực và tên lửa đẩy đã có mặt tại Kazakhstan. Vụ phóng thử đầu tiên được kỳ vọng sẽ diễn ra trong quý 1 năm tới.

Trước đó, Tập đoàn Nhà nước Roscosmos của Nga và Cơ quan Vũ trụ Quốc gia Kazakhstan Kazcosmos đã quyết định hoãn vụ phóng đầu tiên của tên lửa đẩy Soyuz-5. Theo thông báo của Roscosmos, quyết định này được đưa ra trên cơ sở các yếu tố kỹ thuật.

Roscosmos cũng cho biết thời điểm phóng cụ thể sẽ được xác định sau khi hoàn tất toàn bộ các quy trình cần thiết và được các bên tham gia chương trình thống nhất.

Phó Tổng giám đốc Roscosmos phụ trách các dự án tên lửa Dmitry Baranov cho biết Roscosmos và Kazcosmos đã thống nhất tiến hành thêm các bước kiểm tra đối với cả hệ thống trên tên lửa lẫn trang thiết bị mặt đất.

Ông Dmitry Baranov nhấn mạnh: “Việc này là cần thiết nhằm thu thập số liệu thống kê và tiếp tục bảo đảm độ tin cậy cũng như an toàn cho vụ phóng. Chúng tôi không có kế hoạch gắn thời điểm phóng tên lửa với bất kỳ ngày lễ hay sự kiện đặc biệt nào.”

Ông khẳng định mục tiêu là bảo đảm thành công cho vụ phóng thử đầu tiên của tên lửa đẩy Soyuz-5 từ tổ hợp phóng vũ trụ Baiterek.

Soyuz-5 là tên lửa đẩy hạng trung tiên tiến của Nga, có khả năng mang tải trọng lớn hơn, đang được phát triển trong khuôn khổ dự án Baiterek Nga–Kazakhstan nhằm đưa các tàu vũ trụ tự động lên quỹ đạo gần Trái Đất, bao gồm cả việc sử dụng các tầng đẩy bổ sung. Theo kế hoạch, tên lửa Soyuz-5 sẽ chính thức đi vào vận hành đầy đủ năm 2028.

Tên lửa Soyuz-5 do Trung tâm Tên lửa và Vũ trụ Progress có trụ sở tại Samara phát triển và chế tạo. Đây là tên lửa đẩy hai tầng, cấu hình nối tiếp, được thiết kế để phóng các tàu vũ trụ không người lái lên nhiều quỹ đạo Trái Đất tầm thấp khác nhau.

Tên lửa sử dụng các giải pháp kỹ thuật đã được kiểm chứng qua thực tiễn bay và có mức độ an toàn môi trường cao nhờ sử dụng các thành phần nhiên liệu thân thiện với môi trường.

Nga và Kazakhstan đang triển khai dự án Baiterek trên cơ sở thỏa thuận song phương được ký kết vào năm 2004. Dự án này bao gồm việc xây dựng một tổ hợp tên lửa – vũ trụ mới tại Baikonur, phục vụ các vụ phóng tên lửa đẩy Soyuz-5 của Nga.