Bẻ gãy kìm phong toả trên biển của Mỹ, loạt tàu bị trừng phạt chở hơn 9 triệu thùng dầu ngoài khơi Venezuela

Ít nhất 11 tàu chở dầu nằm trong danh sách trừng phạt đã xuất hiện trong tuần này tại vùng biển ngoài khơi Venezuela. Diễn biến này cho thấy một số tàu có thể đã thoát khỏi vòng phong tỏa đường biển do Mỹ áp đặt nhằm vào hoạt động xuất khẩu dầu của quốc gia Nam Mỹ này.

Theo dữ liệu theo dõi hàng hải được tờ Washington Post dẫn lại, 6 tàu trong số này hoạt động tại khu vực Caribe, nhưng đã di chuyển ra xa bờ biển Venezuela ít nhất 110 km. Một tàu trong nhóm đã bị lực lượng Mỹ bắt giữ ngày 9/1.

Ba tàu khác đã đi xa hơn 720 km ra Đại Tây Dương. Một chuyên gia nhận định, các tàu này hiện đang bị tàu chiến Mỹ theo dõi từ xa, dù chưa có hành động can thiệp trực tiếp

Hai tàu còn lại được phát hiện ngoài khơi Grenada và gần bờ biển Colombia. Theo Cơ quan Đăng kiểm Tàu biển Nga, tàu xuất hiện gần Colombia gần đây đã chuyển sang treo cờ Nga.

Những con tàu nói trên nằm trong số 16 tàu chở dầu bị trừng phạt từng được ghi nhận neo đậu gần các cảng Venezuela sau khi lệnh phong tỏa của Mỹ có hiệu lực vào tháng 12/2025, nhưng sau đó biến mất khỏi hệ thống theo dõi AIS. Một số tàu đã tái xuất hiện từ đầu tháng 1/2026 và dường như đang tìm cách rời khỏi khu vực.

Dữ liệu từ TankerTrackers.com, công ty độc lập chuyên theo dõi vận tải dầu mỏ toàn cầu, cho thấy 10 trong số 11 tàu có dấu hiệu đang chở hàng, với tổng khối lượng ước tính khoảng 9,4 triệu thùng dầu

Ba tàu đã di chuyển hơn 720 km gồm Veronica III (treo cờ Panama) và Bertha (treo cờ Quần đảo Cook) – đều chịu trừng phạt của Mỹ liên quan đến Iran – cùng Aquila II (treo cờ Panama), tàu nằm trong diện trừng phạt nhắm vào Nga, theo Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài Mỹ (OFAC).

Một tàu chiến được cho là USS Lake Erie, tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường của Hải quân Mỹ, đã xuất hiện gần đảo Saint Vincent đầu tuần này. Con tàu này được ghi nhận di chuyển hơn 480 km trong hai ngày, theo hướng tiếp cận nhóm ba tàu chở dầu nói trên.

Một quan chức Mỹ giấu tên khẳng định lệnh phong toả vẫn đang được thực thi, tập trung vào các tàu “bóng tối” bị trừng phạt vận chuyển dầu cho PDVSA, tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela.

Tuy nhiên, theo Gregory Brew, chuyên gia phân tích năng lượng quốc tế tại Eurasia Group, việc nhiều tàu chở dầu vượt qua vòng phong tỏa đang đặt ra nghi vấn về hiệu quả thực tế của biện pháp này.

Một số chuyên gia cho rằng diễn biến hiện nay phản ánh mức độ sẵn sàng chấp nhận rủi ro ngày càng cao của các chủ tàu và nhà giao dịch dầu mỏ.

Jorge Leon, trưởng bộ phận phân tích địa chính trị tại Rystad Energy, nhận định việc thiết lập một lệnh phong tỏa tuyệt đối là gần như bất khả thi. “Phong tỏa chủ yếu mang tính răn đe, thông qua bắt giữ có chọn lọc và phô trương sức mạnh quân sự”, Leon nói.

Trong tuần qua, lực lượng Mỹ đã bắt giữ thêm 2 tàu chở dầu khác, không nằm trong nhóm được phát hiện qua ảnh vệ tinh. Tàu Sophia bị chặn gần vùng biển Caribe, với cáo buộc “tiến hành các hoạt động bất hợp pháp” trên vùng biển quốc tế.

Trong khi đó, tàu chở dầu treo cờ Nga Marinera bị chặn giữ gần Iceland sau nhiều tuần bị truy đuổi trên Đại Tây Dương. Nga đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ, cho rằng không quốc gia nào có quyền sử dụng vũ lực đối với tàu được đăng ký hợp pháp dưới quyền tài phán của nước khác.

Theo Washington Post