Lực lượng Vũ trang Ukraine đã đẩy lùi một cuộc tấn công cơ giới quy mô lớn theo hướng Dobropil gần Pokrovsk. Quân Nga đã sử dụng 24 xe bọc thép và "vài chục" xe máy cũng như xe địa hình để cố gắng chọc thủng phòng tuyến của Ukraine.

Thông tin này được chỉ huy trưởng Lực lượng Đặc nhiệm Biên phòng (SBS) - ông Robert "Magyar" Brovdi , và bộ phận báo chí của Quân đoàn 1 thuộc Vệ binh Quốc gia (NGU) Azov xác nhận.

Theo chỉ huy của SBS, nòng cốt của nhóm quân Nga thực hiện cuộc tấn công bất thành là Lữ đoàn Thủy quân lục chiến số 40 và 155, cùng với các đơn vị trực thuộc.

"Nhờ nỗ lực phối hợp, lực lượng và phương tiện của Quân đoàn 1 Azov (NGU), các đơn vị trực thuộc và Tiểu đoàn UAV của SBS, 24 đơn vị thiết giáp (xe tăng, xe bọc thép chở quân) và hàng chục xe cơ giới đã bị phá hủy. Chúng tôi đã hoàn thành trong một thời gian ngắn", thông báo nói rõ.

Cuộc tấn công cơ giới của quân Nga bị bẻ gãy.

Theo các chiến binh của Tiểu đoàn Svoboda, thuộc Lữ đoàn 4 của Lực lượng Vũ trang Ukraine, những người đã công bố một đoạn video về việc bẻ gãy nhóm tấn công của Nga, nhìn chung với 4 đoàn xe thiết giáp đã tiến vào hướng này, họ tự tin rằng sẽ vượt qua được tuyến phòng thủ.

Tuy vậy toàn bộ các phương tiện quân sự đều trở thành mục tiêu của máy bay không người lái các loại, pháo binh, hệ thống pháo phản lực (MLRS) dẫn đường tầm xa.

Ngoài ra, việc rải mìn từ xa, do máy bay không người lái của đơn vị Lasar và công binh thuộc Quân đoàn 1 Azov thực hiện, cũng đóng vai trò quan trọng.

Một trong những đoàn xe cơ giới của Nga bị phá hủy trong cuộc tấn công.

Theo một quân nhân thuộc lực lượng Kriegsforscher, vụ tấn công xảy ra gần Pokrovsk, hướng về khu định cư Razine, điều này được xác nhận bởi định vị địa lý trong video do Osinter công bố.

Dựa trên thông tin hiện có, các binh sĩ Nga đã bị ngăn chặn chủ yếu nhờ sự hỗ trợ của pháo binh, tên lửa và mìn do máy bay không người lái rải.

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, tính đến 16 giờ ngày 22 tháng 12, tại hướng Pokrovsk, kể từ đầu ngày, quân Nga đã thực hiện 33 nỗ lực nhằm đẩy lùi lực lượng phòng thủ Ukraine khỏi các vị trí phòng thủ.

Khu vực diễn ra cuộc tấn công cơ giới quy mô lớn thất bại của Nga vào ngày 22 tháng 12 năm 2025.

Theo thông cáo báo chí của Quân đoàn 1 thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Azov, họ đã phá hủy 6 xe tăng, 9 xe chiến đấu bộ binh, 6 xe bọc thép chở quân. Đợt tấn công cuối cùng là bằng xe địa hình (ATV). Trong số 11 xe cơ giới, 10 chiếc đã bị phá hủy, 1 chiếc rời khỏi chiến trường.

"Chúng tôi cảm ơn tất cả các đơn vị trong khu vực phòng thủ của Quân đoàn 1 thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Azov vì sự đóng góp của họ trong việc đẩy lùi cuộc tấn công quy mô lớn".

"Đặc biệt là các binh sĩ thuộc đơn vị đặc nhiệm Lasar của Lực lượng Vệ binh Quốc gia và Lực lượng Hệ thống Không người lái. Việc đẩy lui các cuộc tấn công vẫn đang tiếp diễn", thông cáo báo chí cho biết.