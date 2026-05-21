HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bé Gấu - con trai Đặng Văn Lâm trộm vía lanh lợi, bụ bẫm: Nhìn cách mẹ bỉm Yến Xuân chăm con là thấy “gen thể thao” rõ rệt

Tiểu Mai
|

Chính vì được bố mẹ cho tiếp xúc với môi trường vận động từ sớm, bé Gấu trộm vía nhìn rất lanh lợi, cứng cáp và dạn dĩ.

Làm mẹ bỉm vốn đã là một "bài tập thể lực" không hề nhẹ. Từ chuyện bế con, ru con, chăm con cả ngày lẫn đêm, chỉ riêng việc xoay quanh em bé cũng đủ khiến nhiều mẹ thấm mệt. Thế nhưng mới đây, Yến Xuân - vợ thủ môn Đặng Văn Lâm, lại khiến nhiều người phải trầm trồ vì một khoảnh khắc rất đời thường nhưng không phải mẹ bỉm nào cũng làm được.

Trên trang cá nhân, Yến Xuân chia sẻ hình ảnh thoải mái kiệu bé Gấu trên vai khi đưa con đi chơi. Kèm theo đó, cô viết một câu vừa hài hước vừa rất đúng tinh thần của một bà mẹ mê vận động: "Tập thể dục để làm gì? - Để đủ sức cõng con đi chơi" .

Bé Gấu - con trai Đặng Văn Lâm trộm vía lanh lợi, bụ bẫm: Nhìn cách mẹ bỉm Yến Xuân chăm con là thấy “gen thể thao” rõ rệt- Ảnh 1.
Bé Gấu - con trai Đặng Văn Lâm trộm vía lanh lợi, bụ bẫm: Nhìn cách mẹ bỉm Yến Xuân chăm con là thấy “gen thể thao” rõ rệt- Ảnh 2.

Chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng nhìn cách Yến Xuân nhẹ nhàng nâng con lên vai, nhiều người không khỏi xuýt xoa. Bởi cõng hay bế con đã là một chuyện, còn kiệu con trên vai lại là chuyện khác. Hành động này thường gắn với hình ảnh các ông bố có bờ vai vững chãi, khỏe khoắn. Vậy mà với Yến Xuân, mọi thứ trông lại rất tự nhiên và đơn giản.

Bé Gấu - con trai Đặng Văn Lâm trộm vía lanh lợi, bụ bẫm: Nhìn cách mẹ bỉm Yến Xuân chăm con là thấy “gen thể thao” rõ rệt- Ảnh 3.
Bé Gấu - con trai Đặng Văn Lâm trộm vía lanh lợi, bụ bẫm: Nhìn cách mẹ bỉm Yến Xuân chăm con là thấy “gen thể thao” rõ rệt- Ảnh 4.

Thực ra, điều này cũng không quá bất ngờ nếu theo dõi hành trình của Yến Xuân. Trước khi trở thành mẹ, cô vốn đã nổi tiếng là người yêu thể thao, chăm chỉ tập luyện và duy trì chế độ rèn luyện nghiêm ngặt. Chính nền tảng thể lực tốt ấy giúp cô có sức khỏe, sự dẻo dai và khả năng phục hồi đáng nể sau sinh.

Không chỉ tập luyện một mình, Yến Xuân còn thường xuyên đưa bé Gấu đến phòng gym cùng bố mẹ. Em bé được làm quen với không gian tập luyện từ sớm, thậm chí mỗi lần đến phòng gym còn cười khanh khách vô cùng thích thú.

Bé Gấu - con trai Đặng Văn Lâm trộm vía lanh lợi, bụ bẫm: Nhìn cách mẹ bỉm Yến Xuân chăm con là thấy “gen thể thao” rõ rệt- Ảnh 5.
Bé Gấu - con trai Đặng Văn Lâm trộm vía lanh lợi, bụ bẫm: Nhìn cách mẹ bỉm Yến Xuân chăm con là thấy “gen thể thao” rõ rệt- Ảnh 6.

Với Yến Xuân, việc chăm sóc bản thân sau sinh không chỉ là để lấy lại vóc dáng, mà quan trọng hơn là lấy lại sức khỏe, sự tự tin và niềm vui trong cuộc sống. Cô từng chia sẻ: "Phải có ý thức chăm sóc bản thân sau sinh thật tốt. Lấy lại sức khoẻ, sự tự tin, niềm vui... tất cả. Vì như 'một lỗ thủng nhỏ cũng có thể làm đắm cả một con tàu'. Thời gian càng trôi qua, càng bào mòn chúng ta bằng nhiều cách. Đừng kệ".

Bé Gấu - con trai Đặng Văn Lâm trộm vía lanh lợi, bụ bẫm: Nhìn cách mẹ bỉm Yến Xuân chăm con là thấy “gen thể thao” rõ rệt- Ảnh 7.
Bé Gấu - con trai Đặng Văn Lâm trộm vía lanh lợi, bụ bẫm: Nhìn cách mẹ bỉm Yến Xuân chăm con là thấy “gen thể thao” rõ rệt- Ảnh 8.

Câu nói ấy cũng phần nào cho thấy quan điểm rất rõ ràng của Yến Xuân: sau sinh, mẹ không nên bỏ quên chính mình. Việc chăm con là quan trọng, nhưng chăm sóc bản thân cũng quan trọng không kém. Bởi khi mẹ khỏe, mẹ vui, mẹ có năng lượng tích cực thì hành trình nuôi con cũng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Ngoài việc chăm sóc bản thân, Yến Xuân cũng rất quan tâm đến các hoạt động phù hợp với từng giai đoạn phát triển của con. Là một người có nền tảng về tập luyện và hiểu rõ giá trị của vận động, cô không chỉ để bé Gấu "theo chân" bố mẹ đến phòng gym cho vui mà còn chủ động tìm hiểu những hoạt động tốt cho sức khỏe, thể chất và khả năng cảm nhận cơ thể của bé.

Bé Gấu - con trai Đặng Văn Lâm trộm vía lanh lợi, bụ bẫm: Nhìn cách mẹ bỉm Yến Xuân chăm con là thấy “gen thể thao” rõ rệt- Ảnh 9.
Bé Gấu - con trai Đặng Văn Lâm trộm vía lanh lợi, bụ bẫm: Nhìn cách mẹ bỉm Yến Xuân chăm con là thấy “gen thể thao” rõ rệt- Ảnh 10.

Sinh ra và lớn lên trong gia đình có cả bố và mẹ đều yêu thể thao, bé Gấu cũng được làm quen với thể thao và vận động từ rất sớm. Từ việc được bố mẹ đưa đến phòng gym, đi cổ vũ bố Lâm thi đấu, cùng bố xem trận bóng, đến việc ngắm nhìn mẹ tập luyện mỗi ngày... một ngày của bé Gấu ngoài những hoạt đông cơ bản của một em bé, còn có những khoảnh khắc tham gia tập luyện cùng bố mẹ.

Bé Gấu - con trai Đặng Văn Lâm trộm vía lanh lợi, bụ bẫm: Nhìn cách mẹ bỉm Yến Xuân chăm con là thấy “gen thể thao” rõ rệt- Ảnh 11.
Bé Gấu - con trai Đặng Văn Lâm trộm vía lanh lợi, bụ bẫm: Nhìn cách mẹ bỉm Yến Xuân chăm con là thấy “gen thể thao” rõ rệt- Ảnh 12.
Bé Gấu - con trai Đặng Văn Lâm trộm vía lanh lợi, bụ bẫm: Nhìn cách mẹ bỉm Yến Xuân chăm con là thấy “gen thể thao” rõ rệt- Ảnh 13.
Bé Gấu - con trai Đặng Văn Lâm trộm vía lanh lợi, bụ bẫm: Nhìn cách mẹ bỉm Yến Xuân chăm con là thấy “gen thể thao” rõ rệt- Ảnh 14.

Nhiều người nhận xét rằng, khi lớn lên ngoài những nét đẹp được thừa hưởng của cả bố và mẹ, cậu bé chắc chắn sẽ "hưởng trọn" cả gen thể thao vượt trội, vừa có tố chất vận động của bố, vừa có tinh thần rèn luyện của mẹ.

Chính vì được tiếp xúc với môi trường vận động từ sớm, bé Gấu trộm vía nhìn rất lanh lợi, cứng cáp và dạn dĩ. Mỗi lần xuất hiện bên bố mẹ, nhóc tỳ đều gây chú ý bởi vẻ ngoài bụ bẫm, đáng yêu cùng biểu cảm vui vẻ, hào hứng.

Bé Gấu - con trai Đặng Văn Lâm trộm vía lanh lợi, bụ bẫm: Nhìn cách mẹ bỉm Yến Xuân chăm con là thấy “gen thể thao” rõ rệt- Ảnh 15.
Bé Gấu - con trai Đặng Văn Lâm trộm vía lanh lợi, bụ bẫm: Nhìn cách mẹ bỉm Yến Xuân chăm con là thấy “gen thể thao” rõ rệt- Ảnh 16.

Nhiều người nhận xét rằng, khi lớn lên ngoài những nét đẹp được thừa hưởng của cả bố và mẹ, cậu bé chắc chắn sẽ "hưởng trọn" cả gen thể thao vượt trội, vừa có tố chất vận động của bố, vừa có tinh thần rèn luyện của mẹ.

Có thể thấy, với Yến Xuân, việc nuôi con không chỉ là chăm cho bé ăn ngon, ngủ đủ, mà còn là tạo điều kiện để con được vận động, quan sát, khám phá và lớn lên trong một môi trường tích cực, khỏe mạnh.

Danh tính tân thạc sĩ hát "ước mơ của mẹ" ở lễ tốt nghiệp tại Mỹ: Thành tích "khủng"
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

01:44
Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

00:47
Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

01:12
Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

01:08
Dự án vượt biển độc đáo, 'xịn xò' nhất Việt Nam, top đầu khu vực do Vingroup xây dựng sắp có thay đổi lớn?

Dự án vượt biển độc đáo, 'xịn xò' nhất Việt Nam, top đầu khu vực do Vingroup xây dựng sắp có thay đổi lớn?

01:23
Một con voi bị ngã trong lúc hỗn chiến dữ dội, đè tử vong nữ du khách

Một con voi bị ngã trong lúc hỗn chiến dữ dội, đè tử vong nữ du khách

00:38
Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

01:25
VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại