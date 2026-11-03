HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bé Gạo - bé gái gặp hội chứng siêu hiếm gặp, đã qua đời: Chia sẻ từ gia đình về khoảnh khắc cuối

S.A
|

Hiện tại gia đình cũng đang rất bối rối vì chuyện buồn xảy ra đột ngột.

Mới đây tài khoản mạng xã hội Tép Gạo Family đăng tải thông báo tin buồn trên nền đen với những dòng chữ ngắn ngủi: “Cảm ơn con đã đến…! Con về với Phật con nhé…! Ba, mẹ và gia đình yêu con…! Cô gái bé nhỏ”.

- Ảnh 1.

Bài đăng thông báo trên trang Tép Gạo Family (Ảnh chụp màn hình)

Thông tin nhanh chóng khiến nhiều người xúc động, đặc biệt là những ai từng biết đến Gạo qua các video sinh hoạt đời thường của gia đình.

Liên hệ với chị Dịu - bác của bé Gạo - vào trưa ngày 3/11, chị cho biết mình đang trên đường di chuyển từ Đà Lạt lên TP.HCM. Hiện tại bố mẹ bé Gạo và gia đình vẫn đang rất bối rối vì mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. 

Chia sẻ về những khoảnh khắc cuối cùng của cháu gái, chị kể: “Tối qua con vẫn chơi bình thường. Thường đêm ngủ con hay nằm trên người mẹ, và gần sáng nay cũng vậy. Con khó chịu, con khóc và con nằm trên người mẹ rồi con lịm đi. Gia đình đã đưa con đi cấp cứu ngay mà không kịp”.

Chị Dịu cũng cho biết thêm, gia đình chỉ mong tin buồn được chia sẻ theo cách nhẹ nhàng nhất, để cháu được ra đi thanh thản. 

- Ảnh 2.

Bé Gạo (Ảnh: Tép Gạo Family)

Bé Gạo tên thật là Nguyễn Thái An Khuê, sinh tháng 7/2021, là con gái thứ hai của vợ chồng chị Phạm Thị Mai và anh Kiên tại TP.HCM. Cô bé được chẩn đoán mắc hội chứng lão nhi Hutchinson-Gilford (Progeria) - một bệnh di truyền cực hiếm gặp khiến cơ thể lão hóa nhanh bất thường.

Trong suốt những năm tháng đồng hành cùng con, gia đình đã chia sẻ hành trình chăm sóc Gạo qua kênh Tép Gạo Family. Nhờ những video ấy, cô bé dần trở thành gương mặt quen thuộc với nhiều người theo dõi. Hình ảnh Gạo trong vòng tay bố mẹ, những khoảnh khắc vui đùa hay sinh hoạt bên người thân được nhiều người nhớ đến bằng sự gần gũi và yêu mến.

Với những người từng dõi theo gia đình, Gạo là cô bé nhỏ nhắn luôn được bố mẹ và người thân dành cho sự chăm sóc, nâng niu. Hành trình của em cũng nhận được nhiều sự quan tâm, động viên từ cộng đồng mạng.

5 con gái góp tiền tỷ xây nhà báo hiếu bố mẹ, các con rể góp công lớn
Tags

bé gạo

hội chứng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

00:37
Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

01:30
Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

00:53
Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

01:39
Honda HR-V 2027 ra mắt: Có thêm loạt trang bị đáng chú ý, từ cửa sổ trời đến dàn âm thanh 10 loa

Honda HR-V 2027 ra mắt: Có thêm loạt trang bị đáng chú ý, từ cửa sổ trời đến dàn âm thanh 10 loa

01:27
Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

01:12
Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

02:56
Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại