Bé gái vượt qua hàng trăm người hát cùng Mỹ Tâm tại Quảng trường Ba Đình sáng 2/9 là ai?

Bé Hà Thủy Tiên (7 tuổi) học sinh Trường Tiểu học Đền Lừ (Hà Nội) là người được chọn hòa giọng cùng ca sĩ Mỹ Tâm trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Thủy Tiên mở đầu bằng một đoạn hát "Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc. Bước chân dồn vang trên đường ghập ghềnh xa" , tiếp nối là phần thể hiện của Mỹ Tâm: “Bài hát ấy vang trong tim con. Bài hát ấy làm con mạnh mẽ phi thường. Bài hát ấy khiến con rưng rưng khi đứng dưới cờ đỏ sao vàng. Bài hát ấy con nghe hôm nay là điều tuyệt vời thiêng liêng của cả dân tộc. Cùng triệu người ngân vang câu ca. Nước non Việt Nam ta vững bền”.

Video luyện tập trình diễn của Thủy Tiên đang nhận được hàng trăm nghìn lượt xem trên mạng xã hội.

Bé Hà Thủy Tiên hát cùng Mỹ Tâm trong buổi luyện tập cho sân khấu Đại lễ 2/9 tại Quảng trường Ba Đình.

Bé gái vượt qua hàng trăm ứng cử viên

Bé Thủy Tiên tên ở nhà là Dâu, quê gốc ở xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, Hà Nội. Trong số hàng trăm em nhỏ tham gia tuyển chọn, em là gương mặt duy nhất được chọn để hát song ca cùng Mỹ Tâm.

Chia sẻ với Tiền Phong , anh Hà Văn Bạo, bố bé, kể lại gia đình vỡ òa khi nhận thông tin: “Cảm xúc ban đầu là xúc động, hồi hộp xen lẫn lo lắng. Chúng tôi tự hỏi không biết con có đủ bản lĩnh để hát trước quảng trường Ba Đình lịch sử. Nhưng khi nghe con cất tiếng hát đầu tiên, đoạn giai điệu mà cả dân tộc thuộc lòng, tôi đã rơi nước mắt vì tự hào”.

Bé Thủy Tiên và ca sĩ Mỹ Tâm.

Theo anh, yêu cầu tuyển chọn rất khắt khe. Phía biên đạo chương trình Đại lễ tìm kiếm một giọng hát trong trẻo, gương mặt sáng, hồn nhiên, vô tư. “Thủy Tiên đáp ứng được các yếu tố. Con cũng có sự tự tin đặc biệt khi đứng trên sân khấu, đó là lý do con được ban tổ chức ‘chọn mặt gửi vàng’”, anh Bạo nói.

Gia đình luôn đồng hành cùng Thủy Tiên trong suốt quá trình tập luyện, dù việc di chuyển xa tới điểm tập không tránh khỏi vất vả. Mỗi buổi duyệt chương trình, bố mẹ đều có mặt để hỗ trợ và động viên. Anh Hà Văn Bạo chia sẻ: “Con còn nhỏ nên áp lực khi đứng trước một sự kiện trọng đại là điều khó tránh. Tôi và gia đình luôn ở bên, khích lệ tinh thần và mang lại cho con niềm vui, để con có thể thoải mái nhất”.

Buổi tập ngày 31/8 là lần đầu Thủy Tiên gặp Mỹ Tâm. Bé được nữ ca sĩ nhiều lần động viên, hướng dẫn để giữ nụ cười tươi trên sân khấu.

Biểu diễn tại Quảng trường Ba Đình cùng Mỹ Tâm trong ngày lễ trọng đại của đất nước là kỷ niệm mà gia đình anh Bạo cho rằng “trong mơ cũng không dám nghĩ tới”.

Biết cảm âm nhạc từ trong bụng mẹ

Chị Lê Kim Oanh (29 tuổi), mẹ của Thủy Tiên, là giáo viên múa. Chị kể rằng từ khi mang thai đã nhận thấy con có phản ứng đặc biệt với âm nhạc. Khi còn nhỏ, khoảng 1-2 tuổi, Thủy Tiên đã bộc lộ sự yêu thích ca hát, nhảy múa. Lớn hơn, dù nhiều thời gian sống cùng ông bà ở quê, em vẫn duy trì niềm đam mê với nghệ thuật.

Thủy Tiên bên gia đình, ca sĩ Hòa Minzy. Ảnh: NVCC.

Đến 3 tuổi, gia đình mới có điều kiện cho con ra Hà Nội học tập, được thạc sĩ Đinh Lan Hương chỉ dạy. Từ đó, Thủy Tiên tham gia nhiều chương trình lớn. Gần đây, em hát trong lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Công an nhân dân, được vinh dự bắt tay các lãnh đạo cấp cao, hay biểu diễn trong chương trình Điểm hẹn ngày nay…

“Ở mỗi sự kiện, con luôn để lại ấn tượng. Nhiều người nổi tiếng nói sau này con nhất định phải trở thành nghệ sĩ”, chị Oanh nói.

Liên khúc đặc biệt được diễn trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 sẽ được vang lên tại Quảng trường Ba Đình lịch sử. 80 nghệ sĩ và vũ đoàn tiếp nối bằng loạt ca khúc như Việt Nam thịnh vượng sáng ngời, Việt Nam ơi cùng bước tới vinh quang … tạo nên bức tranh âm nhạc hoành tráng.