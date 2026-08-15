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Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa ở Huế

NGUYỄN VƯƠNG
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Bé gái sơ sinh được phát hiện trước cổng chùa Đức Sơn (TP Huế) kèm bức thư tay được cho là của người mẹ với lý do hoàn cảnh khó khăn không thể nuôi dưỡng.

Ông Nguyễn Mạnh Đại Lân - Chủ tịch UBND phường Thủy Xuân (TP Huế) - xác nhận, chính quyền địa phương vừa ra thông báo về trường hợp bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa Đức Sơn.

- Ảnh 1.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa Đức Sơn (phường Thủy Xuân, TP Huế)

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 11/8, bé gái nặng khoảng 3kg, phát hiện bị bỏ lại trước cổng chùa Đức Sơn. Bên cạnh bé có 2 túi đựng quần áo, khăn, bỉm cùng một số vật dụng dành cho trẻ sơ sinh.

Đáng chú ý, bé gái được để lại cùng một bức thư viết tay, trong đó cho biết cháu sinh ngày 7/8/2026 cùng một số thông tin liên quan đến tiêm vaccine cho trẻ.

Ngoài ra, nội dung thư nêu, do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, không đủ khả năng nuôi dưỡng cháu trưởng thành nên người viết mong chùa chăm sóc, nuôi dưỡng bé.

Ngoài những thông tin trên, không có giấy tờ hoặc thông tin nào khác về nhân thân của bé. Hiện UBND phường Thủy Xuân tạm giao bé cho cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt của chùa Đức Sơn nuôi dưỡng trong thời gian thực hiện các thủ tục theo quy định.

Theo UBND phường Thủy Xuân, cháu bé được đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế thăm khám và có sức khỏe hoàn toàn bình thường.

- Ảnh 2.

Bức thư viết tay tiết hộ ngày sinh của cháu bé và nêu hoàn cảnh khó khăn không thể nuôi dưỡng

Trong 1 năm qua, UBND phường Thủy Xuân phối hợp với Cơ sở bảo trợ xã hội tại chùa Đức Sơn phát hiện, tiếp nhận 3 trẻ sơ sinh bị bỏ rơi. Hiện các cháu đều được chăm sóc, nuôi dưỡng và phát triển tốt.

Trước đó, ngày 29/5, UBND phường Phú Xuân ( TP Huế ) nhận được tin báo về việc một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa Vĩnh Nhơn (số 171 đường Xuân 68). Bé trai sơ sinh nặng khoảng 3kg trong tình trạng còn nguyên dây rốn, nước ối và dịch nhầy bao quanh cơ thể.

Cháu bé được đặt trong một thùng carton, mặc áo và quần sơ sinh màu trắng, hoa văn nhạt; bên ngoài quấn thêm áo thun trắng và áo khoác dạ nữ màu xám.

Sau khi em bé được kiểm tra ban đầu tại Trạm Y tế phường, xác định sức khỏe ổn định, cán bộ y tế cùng người dân và đội xe 0 đồng đưa cháu bé đến Bệnh viện Trung ương Huế để thăm khám.

Các bác sỹ kết luận cháu bé sức khỏe ổn định và chưa cần thực hiện các biện pháp hồi sức.

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bệnh viện trung ương huế

UBND phường Phú Xuân

trước cổng chùa

bé gái sơ sinh bị bỏ rơi

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