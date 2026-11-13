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Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi giữa cánh đồng ở Nghệ An trong đêm lạnh

Ngọc Tú
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Nghe tiếng trẻ khóc giữa cánh đồng lúc tối muộn, một phụ nữ ở phường Hoàng Mai (Nghệ An) dừng xe để tìm kiếm và phát hiện một bé gái sơ sinh. Chính quyền địa phương đang tìm kiếm thân nhân cháu bé.

Ngày 13/11, lãnh đạo phường Hoàng Mai ( Nghệ An ) cho biết, địa phương này đang tìm kiếm thân nhân cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi giữa cánh đồng trong đêm lạnh.

Thông tin ban đầu cho biết, trước đó vào khoảng 20h30 ngày 12/11, chị Nguyễn Thị Láng (trú tại khối 18, phường Hoàng Mai) khi đi làm về qua cánh đồng Quỳnh Trang (phường Hoàng Mai, Nghệ An), thì bất ngờ nghe thấy tiếng trẻ khóc.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi giữa cánh đồng Nghệ An trong đêm lạnh - Ảnh 1.

Bác sĩ thăm khám sức khoẻ cho cháu bé.

Nghi có trẻ nhỏ gặp sự cố, chị Láng dừng xe để tìm kiếm xung quanh. Sau ít phút, chị phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ lại giữa cánh đồng. Thời điểm này, trời rất lạnh, cháu bé vừa run rẩy vừa khóc.

Chị Láng nhanh chóng ủ ấm rồi đưa cháu bé về nhà chăm sóc. Đến sáng 13/11, chị đưa cháu đến Trạm Y tế Quỳnh Trang để được thăm khám, kiểm tra sức khỏe.

Qua thăm khám, các bác sĩ xác định cháu bé là trẻ sơ sinh, nặng khoảng 3kg. Hiện sức khỏe cháu ổn định, da hồng hào.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi giữa cánh đồng Nghệ An trong đêm lạnh - Ảnh 2.

Phường Hoàng Mai đã phát đi thông báo tìm kiếm thân nhân cho cháu bé.

Tiếp nhận thông tin từ người dân, Phòng Văn hóa - Xã hội phường Hoàng Mai đã đến thăm hỏi, động viên và nắm bắt sự việc. Chính quyền địa phương đồng thời phát đi thông báo tìm kiếm thân nhân cho cháu bé.

Trong thời gian chờ xác minh, tìm kiếm người thân, bé gái tiếp tục được chăm sóc, nuôi dưỡng và theo dõi sức khỏe tại Trạm Y tế Quỳnh Trang. Trường hợp hết thời hạn thông báo mà không tìm được thân nhân, phường Hoàng Mai sẽ thực hiện các thủ tục đăng ký khai sinh và giải quyết việc cho nhận con nuôi theo quy định của pháp luật.

Tags

Bé gái sơ sinh

Hoàng Mai

Nghệ An

Quỳnh Trang

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