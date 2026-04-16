HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bé gái hốt hoảng ôm em nhỏ lao khỏi giường vì tiếng động ầm ầm lúc rạng sáng: Cảnh tượng trong căn phòng sau đó khiến nhiều người thót tim

Nam An |

Rạng sáng 16/4, mưa đá hiếm gặp tại Bắc Hà (Lào Cai) đục thủng mái nhà, nhưng nhờ phản ứng nhanh, bé gái đã kịp ôm em trai chạy thoát khỏi nguy hiểm.

Rạng sáng 16/4, trên địa bàn xã Bắc Hà, Lào Cai bất ngờ xảy ra mưa đá với mật độ dày, kéo dài khoảng 40 phút, gây thiệt hại về tài sản và hoa màu của người dân. Cùng thời điểm, một đoạn camera an ninh ghi lại khoảnh khắc hai chị em nhỏ hoảng hốt chạy khỏi giường trong đêm đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của cộng đồng.

Bé gái hốt hoảng ôm em nhỏ lao khỏi giường vì tiếng động ầm ầm lúc rạng sáng:

Theo hình ảnh từ camera, vào khoảng 1h43 ngày 16/4, một bé gái đã nhanh trí bế em nhỏ lao xuống khỏi giường, tìm nơi trú ẩn khi nghe thấy những tiếng động lớn phát ra từ mái nhà. Chỉ ít giây sau, mưa đá với cường độ mạnh trút xuống dồn dập, tạo ra những tiếng động lớn. Nhiều viên đá lớn đã làm thủng mái nhà, rơi thẳng vào bên trong phòng, tiềm ẩn nguy cơ gây thương tích.

Hành động nhanh trí của bé gái được nhiều người đánh giá cao khi đã giúp hai chị em kịp thời tránh được tình huống nguy hiểm. Tuy nhiên, đoạn clip cũng khiến không ít người lo lắng cho sự an toàn của các em nhỏ khi phải đối mặt với thời tiết cực đoan ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Bé gái hốt hoảng ôm em nhỏ lao khỏi giường vì tiếng động ầm ầm lúc rạng sáng: Cảnh tượng trong căn phòng sau đó khiến nhiều người thót tim- Ảnh 1.

Theo người dân địa phương, đây là trận mưa đá có cường độ hiếm gặp trong nhiều năm trở lại đây. Trước diễn biến bất thường của thời tiết, nhiều gia đình đã phải thức giấc giữa đêm, khẩn trương di chuyển tài sản, tìm nơi trú ẩn an toàn để hạn chế thiệt hại.

Sự việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về những hiện tượng thời tiết ngày càng khó lường, đặc biệt trong bối cảnh mùa mưa bão đang đến gần. Người dân, nhất là tại các khu vực miền núi, cần chủ động gia cố nhà cửa, theo dõi sát các bản tin dự báo thời tiết và có phương án ứng phó kịp thời để đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

Tags

Mưa đá

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại