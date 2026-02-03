Bé gái đến trường với nhiều vết thương trên người, giáo viên liền báo công an: Bất ngờ người gây chuyện

Theo thông tin ban đầu, bé gái trong sự việc là em T.T.N., học sinh Trường Tiểu học 1 Khánh Bình Tây Bắc (Cà Mau). Khi em N. đến trường, giáo viên có phát hiện thấy trên cơ thể em có nhiều vết thương do dao gây ra. Nhà trường nhanh chóng kiểm tra và trình báo sự việc với cơ quan chức năng.

Được biết, bố mẹ chái N. đã ly hôn nên hiện tại cháu sống với bà ngoại, cùng sống chúng có cháu T.T.V. (12 tuổi) là chị họ của N. Khoảng ngày 12/1, giữa N. và V. được cho xảy ra xích mích, V. tức giận và gây ra nhiều vết thương trên người em N.

Thông tin trên báo Người Lao Động, bà Tô Hồng Chính, Chủ tịch UBND xã Đá Bạc cho biết: "Theo tìm hiểu, giữa N. và người chị bạn dì có mâu thuẫn. Sau đó, người chị đã dùng dao cắt giấy rạch lên cơ thể, gây thương tích cho nữ sinh này. Vừa rồi, xã Đá Bạc cũng đã đến gia đình thăm hỏi, động viên em N."

Sau khi phát hiện vụ việc, gia đình bên nội của N. đã đón em về nhà tại xã Khánh Bình, tỉnh Cà Mau để chăm sóc.

Em N. với nhiều vết thương trên người. (Ảnh: Người Lao Động)

Dân Trí thông tin, theo báo cáo của ngành chức năng xã Đá Bạc, làm việc với ngành chức năng, V. thừa nhận hành vi gây thương tích cho N.. Mẹ của N. không yêu cầu xử lý vụ việc.

Công an địa phương đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định.