HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bé gái đến trường với nhiều vết thương trên người, giáo viên liền báo công an: Bất ngờ người gây chuyện

Hương Trà (T/H) |

Những thông tin liên quan tới vụ bé gái học lớp 5 ở Cà Mau đến trường với nhiều vết thương trên tay do dao gây ra đang khiến dư luận đặc biệt chú ý.

Theo thông tin ban đầu, bé gái trong sự việc là em T.T.N., học sinh Trường Tiểu học 1 Khánh Bình Tây Bắc (Cà Mau). Khi em N. đến trường, giáo viên có phát hiện thấy trên cơ thể em có nhiều vết thương do dao gây ra. Nhà trường nhanh chóng kiểm tra và trình báo sự việc với cơ quan chức năng.

Được biết, bố mẹ chái N. đã ly hôn nên hiện tại cháu sống với bà ngoại, cùng sống chúng có cháu T.T.V. (12 tuổi) là chị họ của N. Khoảng ngày 12/1, giữa N. và V. được cho xảy ra xích mích, V. tức giận và gây ra nhiều vết thương trên người em N.

Thông tin trên báo Người Lao Động, bà Tô Hồng Chính, Chủ tịch UBND xã Đá Bạc cho biết: "Theo tìm hiểu, giữa N. và người chị bạn dì có mâu thuẫn. Sau đó, người chị đã dùng dao cắt giấy rạch lên cơ thể, gây thương tích cho nữ sinh này. Vừa rồi, xã Đá Bạc cũng đã đến gia đình thăm hỏi, động viên em N."

Sau khi phát hiện vụ việc, gia đình bên nội của N. đã đón em về nhà tại xã Khánh Bình, tỉnh Cà Mau để chăm sóc.

Em N. với nhiều vết thương trên người. (Ảnh: Người Lao Động)

Dân Trí thông tin, theo báo cáo của ngành chức năng xã Đá Bạc, làm việc với ngành chức năng, V. thừa nhận hành vi gây thương tích cho N.. Mẹ của N. không yêu cầu xử lý vụ việc.

Công an địa phương đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định.

Đại úy Công an sở hữu hàng loạt clip "gây bão" trên Facebook cá nhân: Đăng lên không phải để nổi tiếng
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại