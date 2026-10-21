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Bé gái cực xinh trong đêm Noel nay thành Hoa hậu đình đám, 21 tuổi đã mua căn hộ chục tỷ view Hồ Tây

Hạ Anh
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Từ cô bé sở hữu gương mặt sáng bừng trong bức ảnh đêm Noel năm nào, cô đã trở thành một trong những nàng hậu Gen Z nổi bật của Vbiz.

- Ảnh 1.

Đăng quang ở tuổi 19, Lương Thuỳ Linh bắt đầu đặt chân vào showbiz Việt và để lại ấn tượng nhất định. Khi Lương Thuỳ Linh đăng quang, loạt ảnh ngày bé của cô được đào lại và khiến công chúng ngỡ ngàng vì visual xinh như công chúa từ nhỏ. Đáng nhớ nhất là khoảnh khắc nàng hậu ôm thú bông trong đêm Noel. Dù còn nhỏ, cô đã sở hữu đôi mắt sáng, sống mũi cao cùng nụ cười tươi tắn, tạo cảm giác đáng yêu như một nàng công chúa nhí.

Đặt bức ảnh ngày bé cạnh hình ảnh hiện tại, nhiều người nhận xét Lương Thùy Linh không thay đổi quá nhiều về đường nét. Gương mặt thanh tú, nụ cười rạng rỡ và thần thái tự tin vẫn là những điểm nhận diện quen thuộc của người đẹp sinh năm 2000. Nhan sắc nổi bật từ nhỏ cũng phần nào lý giải vì sao những hình ảnh cũ của cô luôn nhận được sự quan tâm mỗi khi được nhắc lại.

- Ảnh 2.

Vẻ ngoài bụ bẫm, xinh xắn của Lương Thuỳ Linh ngày còn bé

- Ảnh 3.

Bức ảnh viral khắp MXH của Lương Thuỳ Linh vì quá xinh

- Ảnh 4.

Lương Thuỳ Linh điệu đà ngay từ khi còn nhỏ

Năm 2019, Lương Thùy Linh đăng quang Miss World Vietnam khi mới 19 tuổi. Sau đó, cô đại diện Việt Nam tham dự Miss World và lọt Top 12 chung cuộc. Không chỉ ghi dấu ấn nhờ ngoại hình, nàng hậu còn sở hữu thành tích học tập đáng nể khi tốt nghiệp loại xuất sắc tại Đại học Ngoại thương. Ở tuổi 23, cô tiếp tục thử sức với vai trò trợ giảng, cho thấy sự nghiêm túc trong việc phát triển bản thân ngoài lĩnh vực giải trí.

- Ảnh 5.

Lương Thuỳ Linh đăng quang Hoa hậu năm 19 tuổi

Bên cạnh danh hiệu Hoa hậu, Lương Thùy Linh còn hoạt động ở nhiều vai trò như MC, diễn giả và gương mặt quảng cáo. Với chứng chỉ IELTS 7.5, cô có lợi thế khi dẫn dắt các chương trình song ngữ, sự kiện trực tiếp và họp báo. Việc liên tục mở rộng trải nghiệm giúp người đẹp xây dựng hình ảnh một nàng hậu năng động, không giới hạn bản thân trong chiếc vương miện.

Đáng chú ý, dù lịch trình nghệ thuật bận rộn, Lương Thùy Linh nhiều lần khẳng định học tập vẫn là ưu tiên của mình. Khi chia sẻ về định hướng học lên tiến sĩ, cô bày tỏ sự trân trọng trước sự tin tưởng của thầy cô và nhà trường, đồng thời cho biết sẽ nỗ lực rèn luyện, trau dồi kiến thức để có thể đóng góp cho xã hội. Với người đẹp, thành công không chỉ nằm ở danh tiếng hay những cơ hội trong showbiz mà còn ở hành trình học hỏi lâu dài.

- Ảnh 6.

Lương Thuỳ Linh nổi tiếng là nàng hậu tri thức của showbiz Việt

- Ảnh 7.

Lương Thuỳ Linh là 1 trong những nàng hậu gen Z có tiếng

Không chỉ gây ấn tượng bởi sự nghiệp, khả năng tự chủ tài chính của Lương Thùy Linh cũng khiến nhiều người chú ý. Ở tuổi 21, nàng hậu đã sở hữu một căn penthouse được truyền thông đề cập có giá trị hàng chục tỷ đồng, nằm tại tầng 39 - 40 của một tòa nhà ở Hà Nội, với tầm nhìn hướng ra Hồ Tây. Không gian sống gây ấn tượng bởi thiết kế hiện đại, rộng rãi, tận dụng nhiều cửa sổ lớn để đón ánh sáng tự nhiên. Tông màu ghi, be kết hợp nội thất gỗ mang đến cảm giác ấm áp, trang nhã.

Lương Thùy Linh từng chia sẻ niềm vui khi có thể mua nhà sớm hơn dự định và bắt đầu cuộc sống tự lập sau gần hai năm hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Trên trang cá nhân, cô cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh du lịch nước ngoài và những món đồ thời trang hàng hiệu. Tuy nhiên, khi được hỏi về món đồ giá trị nhất có được sau đăng quang, nàng hậu lại nhắc đến những trải nghiệm tinh thần thay vì chỉ nói về vật chất.

- Ảnh 8.

Cô đã mua căn nhà chục tỷ view Hồ Tây ở tuổi 21

- Ảnh 9.

Nhà của Lương Thuỳ Linh theo phong cách hiện đại, sang trọng

Nói về quan niệm thành công, người đẹp từng chia sẻ cô yêu thích hình ảnh một người phụ nữ có thể theo đuổi đam mê, kiếm được tiền, có nhan sắc, gia đình và nhận được tình yêu thương. Ở thời điểm hiện tại, cô xem những danh xưng như Hoa hậu, MC hay giảng viên là một "bộ sưu tập" thành tựu mà bản thân muốn tiếp tục làm dày thêm. Dẫu vậy, Lương Thùy Linh cũng không muốn ngủ quên trên những gì đã đạt được, mà luôn đặt ra mục tiêu mới để tiến về phía trước.

Theo nàng hậu, thước đo thành công sẽ thay đổi theo từng giai đoạn cuộc đời. Nếu khi còn trẻ, cô muốn chinh phục nhiều dấu mốc trong công việc, thì khi trưởng thành hơn, một gia đình hạnh phúc và người bạn đời yêu thương mình cũng sẽ trở thành những giá trị đáng trân trọng.

- Ảnh 10.

Lương Thuỳ Linh có thành công nhất định ở tuổi 26

Tags

lương thùy linh

hoa hậu

Miss World Vietnam

Penthouse

gen Z

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