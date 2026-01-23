Bé gái bị bỏ rơi trên vỉa hè giữa đêm lạnh 10 độ ở Lào Cai: Tình hình hiện tại ra sao?

Mới đây, dư luận xôn xao thông tin về việc một đứa trẻ đã bị bỏ rơi trên vỉa hè, giữa đêm lạnh 10 độ C ở đường Trần Phú, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai. Trên mạng xã hội cũng lan truyền bài đăng, hình ảnh trích xuất từ camera an ninh ghi lại cảnh có người phụ nữ bịt khẩu trang, bế một đứa trẻ trên tay, di chuyển trên đường Trần Phú. Theo bài đăng này, người phụ nữ đã bỏ đứa bé trên vỉa hè rồi rời đi.

Camera ghi lại hình ảnh một phụ nữ bế đứa trẻ đi trên đường Trần Phú lúc hơn 5 giờ sáng ngày 23/1.

Theo nguồn tin trên báo Dân trí, sáng ngày 23/1, lãnh đạo UBND phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai cho biết, khoảng 6 giờ sáng ngày 23/1, chính quyền nhận được tin báo về việc có một cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi trên vỉa hè đường Trần Phú.

Chính quyền đã cử người tới hiện trường và đưa cháu bé vào Trạm y tế thuộc phường Đồng Tâm cũ để chăm sóc. Vị lãnh đạo phường Yên Bái cho biết thêm, qua kiểm tra, cháu bé là bé gái, được khoảng 2 tháng tuổi. Hiện tại, chưa có ai nhận nuôi cháu nên chính quyền địa phương đang làm các thủ tục để đưa cháu bé vào trung tâm bảo trợ.

Sự việc khiến nhiều người nhói lòng, thương xót cháu bé bị bỏ rơi trong đêm lạnh lẽo và cầu mong gia đình sẽ nghĩ lại, đón cháu về chăm sóc.