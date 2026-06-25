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Bé gái bị bỏ rơi lúc 3 ngày tuổi ở TP.HCM: Sau hơn 1 năm, chính quyền vẫn đang tìm thân nhân

Minh Tuệ
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UBND phường Thông Tây Hội (TP.HCM) đang thông báo tìm thân nhân cho bé gái bị bỏ rơi khi mới khoảng 3 ngày tuổi vào tháng 4/2025, hiện đã hơn 1 tuổi và có sức khỏe ổn định.

Ngày 24/6, UBND phường Thông Tây Hội (TPHCM) phát thông báo về việc tìm thân nhân trẻ bị bỏ rơi trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 9h ngày 24/4/2025 có một người phụ nữ (tuổi trung niên) bỏ lại một bé gái tại địa chỉ 48/17 Nguyễn Văn Khối, phường Thông Tây Hội.

Hình ảnh bé gái thời điểm bị bỏ rơi và hiện tại

Đặc điểm của trẻ tại thời điểm bị bỏ rơi: Bé mang giới tính nữ; khoảng 3 ngày tuổi (vẫn còn cuống rốn); nặng khoảng 3,1kg, cơ thể bình thường, không thấy bất thường về sức khỏe, trên người bé mặc áo sơ sinh màu trắng, đội nón chấm bi đỏ quấn khăn vàng và một túi đồ đi kèm gồm 1 hộp sữa Dielac còn một ít; gần 10 miếng bỉm tã và vài cái áo sơ sinh đủ màu; một bộ rơ lưỡi.

Trẻ không có giấy tờ tùy thân và không có thông tin về cha, mẹ và người thân. Hiện nay bé gái khoảng 13 tháng tuổi (cân nặng 10kg, chiều dài 76cm ), sống tại địa chỉ 48/17 Nguyễn Văn Khối, Khu phố 51, phường Thông Tây Hội, trẻ sức khỏe bình thường.

UBND phường Thông Tây Hội thông báo để người thân của bé liên hệ Cán bộ phụ trách trẻ em phường thông qua bà Nguyễn Hồng Hạnh, số điện thoại: 0938648545 để nhận trẻ.

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