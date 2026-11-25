Hành động nhỏ của em nhận về hơn 2 triệu lượt xem cùng hàng loạt lời khen ngợi.

Một đoạn clip từ camera gia đình ghi lại cảnh bé gái 5 tuổi tự lấy cây lau nhà dọn nước tràn khắp sàn lúc nửa đêm đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Không có người lớn bên cạnh, cô bé vẫn loay hoay xử lý sự cố trong nhà. Hành động nhỏ của em nhận về hơn 2 triệu lượt xem cùng hàng loạt lời khen ngợi.

Nửa đêm thức dậy, cô bé tự lấy cây lau nhà dọn nước

Theo đoạn video được chia sẻ, nhân vật chính là một bé gái 5 tuổi, đang học mẫu giáo và sống tại Nghệ An. Trong một lần thức dậy giữa đêm để đi vệ sinh, em phát hiện khu vực đặt máy giặt bị ngập nước. Ống xả máy giặt được cho là đã gặp sự cố, khiến nước cùng bọt xà phòng chảy tràn ra nền gạch, lan rộng khắp gian nhà phía sau.

Hình ảnh từ camera cho thấy cô bé đứng quan sát một lúc trước khi tìm cách xử lý. Sau đó, em chủ động lấy cây lau nhà đặt gần góc tường, bắt đầu gạt nước trên sàn. Dáng người nhỏ bé, những bước di chuyển chậm rãi cùng từng đường lau khiến nhiều người xem không khỏi chú ý.

Ảnh cắt từ clip (Nguồn Lê Khánh Vũ)

Người bố cho biết chỉ khi xem lại camera gia đình, họ mới phát hiện khoảnh khắc này và không khỏi xúc động trước hành động của con.

Với một đứa trẻ mới 5 tuổi, việc chủ động nhận ra một vấn đề trong nhà rồi tìm cách giải quyết là điều khiến người lớn cảm thấy vui mừng. Đặc biệt, sự việc diễn ra vào lúc nửa đêm, khi không có ai đứng bên cạnh nhắc nhở hay yêu cầu em làm việc.

Sau khi được đăng tải, đoạn clip nhanh chóng lan truyền và đạt hơn 2 triệu lượt xem. Nhiều người dành lời khen cho sự tự giác và hiểu chuyện của em. Không ít ý kiến cho rằng một đứa trẻ còn nhỏ nhưng đã biết quan sát, biết chủ động làm việc nhà như vậy là điều đáng quý. Cách bé đưa cây lau nhà qua từng vệt nước, nhận xét em làm khá khéo léo.

Một số người cho rằng sự tự giác của trẻ phần nào đến từ tính cách, trong khi nhiều ý kiến tin rằng con trẻ thường học được cách làm việc nhà thông qua việc quan sát cha mẹ và những người thân trong gia đình. Cũng có người vui vẻ bày tỏ mong muốn được nhận cô bé làm con vì quá yêu sự ngoan ngoãn của em.

Từ một tình huống rất đời thường, đoạn clip gợi ra điều mà nhiều gia đình cùng mong muốn: trẻ biết quan sát, biết để ý đến những việc xung quanh và sẵn lòng san sẻ công việc với người thân mà không phải chờ người lớn nhắc nhở.

Thực tế, ý thức tự giác của trẻ không chỉ thể hiện qua những việc lớn lao. Đôi khi, đó đơn giản là biết cất đồ chơi sau khi chơi, tự dọn phần ăn của mình, phụ cha mẹ một vài việc vừa sức hoặc nhận ra khi trong nhà có điều gì bất thường. Những thói quen ấy thường được hình thành qua quá trình trẻ quan sát, được hướng dẫn và có cơ hội thực hành trong sinh hoạt hằng ngày.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen dành cho cô bé, một số ý kiến cũng nhắc đến yếu tố an toàn. Nền gạch ướt có thể khiến trẻ trượt ngã, trong khi sự cố liên quan đến máy giặt và thiết bị điện cần được người lớn kiểm tra, xử lý. Với trẻ ở độ tuổi mẫu giáo, điều quan trọng không phải là tự mình giải quyết mọi tình huống mà là biết nhận ra nguy cơ và gọi người lớn hỗ trợ khi cần thiết.

Bởi vậy, cha mẹ có thể khuyến khích con làm những việc phù hợp với lứa tuổi, đồng thời hướng dẫn rõ tình huống nào trẻ có thể tự xử lý và khi nào cần tìm người lớn. Sự chủ động chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi cùng khả năng nhận biết giới hạn và bảo vệ bản thân.