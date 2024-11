Bé gái 5 tuổi bị chó cắn tử vong thương tâm: Khởi tố, bắt tạm giam chủ chó

Ngày 23/11, Công an huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành khởi tố vụ án và bị can, đồng thời thực hiện lệnh bắt tạm giam Phùng Thị Sơn, sinh năm 1987, vì hành vi "Vô ý làm chết người". Sơn là chủ nhân của hai con chó béc giê gây ra cái chết của một bé gái 5 tuổi, cũng chính là người thân của nạn nhân, báo An ninh Thủ đô cho hay.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 19h40 ngày 20 tháng 11, tại thôn 3, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường, khi P.D.M., một bé gái 5 tuổi, đang chơi gần nhà. Hai con chó béc giê đã tấn công bé gái, cắn nhiều lần vào vùng cổ và bụng của cháu. Lúc đó, bố mẹ của cháu không có ở nhà.

Hiện trường vụ việc

Mặc dù nạn nhân đã được cấp cứu kịp thời nhưng không thể qua khỏi do vết thương quá nặng.

"Khi cháu bé bị chó tấn công, bố mẹ của cháu đang ra làm việc trong trang trại nuôi rắn của gia đình. Lúc này hai con chó béc giê xổng khỏi chuồng, lao vào cắn cháu bé", lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Tường (tỉnh Vĩnh Phúc) nói với Tuổi Trẻ.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Tường đã nhanh chóng xác minh và xử lý vụ án theo đúng quy định pháp luật.