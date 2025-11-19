HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Bé gái 15 tuổi mất tích, gia đình nhờ công an tìm kiếm

Hoài Nam |

Chiều 19/11, Công an phường Vũng Áng (Hà Tĩnh) phát đi thông báo tìm kiếm bé gái 15 tuổi mất liên lạc với gia đình.

Theo đó, chiều 19/11, Công an phường Vũng Áng nhận trình báo của công dân về việc cháu Nguyễn Thị Hương G. (SN 2010, trú tại tổ dân phố Tân Phong) mất liên lạc với gia đình hơn 1 ngày qua.

Phía gia đình cháu G. cung cấp thông tin, lúc đi cháu mang áo đen dài tay, quần dài sọc màu đen trắng, tóc thả suông, đi dép lê màu trắng.

Bà Nguyễn Thị Thanh (SN 1990, mẹ của Hương G.) cho biết, cháu Hương G. rời nhà vào khoảng 11h ngày 18/11. Khi đi, G. xin phép mẹ đi gội đầu, sau đó không về nhà.

Gia đình đã tìm kiếm tại nhà người thân, bạn bè, gọi điện vào số điện thoại của cháu G. nhưng không liên lạc được.

Bé gái 15 tuổi mất tích, gia đình nhờ công an tìm kiếm- Ảnh 1.

Sau khi tiếp nhận trình báo, Công an phường Vũng Áng đã triển khai các biện pháp xác minh ban đầu và thông báo rộng rãi đến người dân trên địa bàn và các khu vực lân cận nhằm hỗ trợ gia đình tìm kiếm cháu bé.

Tìm thấy "vật bất ly thân" của tài xế xe đầu kéo mất tích ở Quảng Trị
