Bé gái 13 tuổi định nhảy cầu tự tử ở Cần Thơ

Ca Linh |

Công an phường vừa kịp thời ngăn chặn một bé gái 13 tuổi có ý định nhảy cầu tự tử.

Ngày 6-1, Công an phường Ngã Bảy (TP Cần Thơ) cho biết thông tin trên.

Cứu sống bé gái 13 tuổi định nhảy cầu tại Cần Thơ nhờ sự can thiệp kịp thời - Ảnh 1.

Nữ cán bộ công an động viên, an ủi bé gái

Trước đó, nhận tin báo của người dân về việc một bé gái có tinh thần bất ổn, ý định tự tử tại cầu Xẻo Vông (khu vực 4, phường Ngã Bảy), công an phường đã nhanh chóng đến hiện trường.

Các cán bộ, chiến sĩ Công an phường Ngã Bảy kiên trì vận động, thuyết phục và động viên tinh thần, giúp cháu ổn định tâm lý, từ bỏ suy nghĩ tiêu cực.

Sau đó, lực lượng công an đưa em về trụ sở, đồng thời tiến hành các biện pháp hỗ trợ cần thiết.

Tại cơ quan công an, bé gái cho biết 13 tuổi; ngụ xã Đại Hải, TP Cần Thơ.

Sau đó, công an liên hệ gia đình đến tiếp nhận, phối hợp trao đổi, hướng dẫn gia đình tiếp tục quan tâm, theo dõi và hỗ trợ tâm lý cho cháu trong thời gian tới.

