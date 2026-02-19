Bé gái 13 tuổi bị hiếp dâm khi đi chơi ngày mùng 1 Tết

Ngày 19-2, tin từ Công an xã Hóa Quỳ, tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa bắt giữ Lê Hữu Sơn (SN 1995; ngụ thôn Đồng Tâm, xã Hóa Quỳ) về hành vi hiếp dâm bé gái 13 tuổi xảy ra trên địa bàn vào tối ngày 17-2 (tức ngày 1 Tết Bính Ngọ 2026).

Công an thi hành lệnh bắt giữ Lê Hữu Sơn để làm rõ hành vi hiếp dâm trẻ dưới 16 tuổi. Ảnh: Công an xã Hóa Quỳ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 17-2 (tức mùng 1 Tết), em N.T.N. (13 tuổi, tên nạn nhân đã được thay đổi; ngụ xã Hóa Quỳ) có rủ 2 bạn nữ khác đến nhà ăn cơm, uống rượu.

Ăn cơm xong, 3 người này kéo xuống nhà Sơn uống rượu cùng 2 bạn nam khác. Cuối bữa nhậu, Sơn đưa em N. về nhà. Tuy nhiên, trên đường về, Sơn đã đưa N. vào nơi hoang vắng, khống chế N. rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

N. sau đó đã vùng chạy về nhà rồi đi ngủ, đến chiều 18-2 (mùng 2 Tết) N. mới tỉnh rượu rồi kể lại sự việc và gia đình đã tới trình báo công an.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Hóa Quỳ đã huy động toàn bộ lực lượng tiến hành xác minh và nhanh chóng bắt giữ Lê Hữu Sơn. Tại cơ quan công an, với những chứng cứ thu thập được, Lê Hữu Sơn đã cúi đầu nhận tội, thành khẩn khai báo hành vi phạm tội.

Được biết, em N. chỉ học hết lớp 5 rồi đi làm thuê kiếm sống, hôm 14-2 (ngày 27 Tết) mới trở về địa phương ăn Tết với gia đình. Còn Lê Hữu Sơn đã có 4 tiền án về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gây rối trật tự công cộng… và cũng mới đi làm ăn xa về quê dịp Tết.

Hiện, vụ án đã được Công an xã Hóa Quỳ chuyển cho Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.