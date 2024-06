Bê bối chấn động một thời của Jack xuất hiện trong đề thi?

Vào tháng 8/2021, bê bối tình cảm của nam ca sĩ Jack đã gây chấn động showbiz Việt. Giọng ca sinh năm 1997 bị tố cáo lăng nhăng bắt cá 2 tay, bỏ rơi không quan tâm tới con chung với bạn gái cũ Thiên An. Sau gần 3 năm kể từ khi lùm xùm xảy ra, Jack vẫn bị đem ra chỉ trích gay gắt.

Cho đến mới đây, cư dân mạng xôn xao khi cái tên Jack được cho là xuất hiện trong một đề thi minh hoạ tiếng Anh. Cụ thể, ở câu số 50 có ghi: "I will provide you with 5 milion dong per month to care for our child" , Jack said to An. (Tạm dịch: Jack từng nói với An: Tôi sẽ đưa cho bạn 5 triệu mỗi tháng để chăm sóc cho con của chúng ta)".

Hậu lùm xùm, nữ diễn viên Thiên An nhận trách nhiệm chăm sóc bé gái. Cô tiết lộ từng được Jack chu cấp 5 triệu đồng mỗi tháng. Tuy nhiên, vào tháng 12/2022, Thiên An lên tiếng cho biết đã không nhận được tiền chu cấp nuôi con từ tình cũ từ tháng 3/2022. "Phía gia đình bạn kia đã ngưng chu cấp hơn nửa năm nay rồi. Lần cuối cùng, mình nhận được chu cấp nuôi con là vào tháng 3/2022" , cô từng cho hay.

Netizen xôn xao trước hình ảnh được cho là chuyện ồn ào tình ái của Jack xuất hiện trong đề minh hoạ tiếng Anh

Nam ca sĩ từng bị chỉ trích khi chu cấp cho con gái 5 triệu đồng/ tháng trong khi ở thời điểm đó đang là giọng ca nổi tiếng, được nhiều người biết tới

Tuy nhiên, vào tháng 12/2022, Thiên An từng lên tiếng cho biết đã không nhận được tiền chu cấp nuôi con từ tình cũ từ tháng 3/2022

Vào cuối tháng 5/2024, netizen xôn xao trước thông tin được cho là Jack đã chuyển khoản cho tình cũ Thiên An số tiền là 300 triệu đồng để chu cấp cho bé Sol - con gái chung của cặp đôi. Kèm theo đó, hình ảnh bill chuyển khoản vào ngày 14/2/2022 càng khiến netizen xôn xao bàn tán.

Chia sẻ với chúng tôi, đại diện của diễn viên sinh năm 1998 đã phủ nhận hoàn toàn và cho biết những tin đồn được lan truyền trên mạng xã hội liên quan chuyển khoản số tiền 300 triệu là bịa đặt, sai sự thật, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của 2 mẹ con.

Vừa qua, mạng xã hội xôn xao thông tin được cho là Jack chuyển khoản cho tình cũ Thiên An 300 triệu để chu cấp cho con gái. Tuy nhiên đây thực tế là thông tin giả

Sau ồn ào, Jack đã quay trở lại showbiz bằng việc ra mắt MV mới. Tuy nhiên nam ca sĩ lại tiếp tục nhận bão phẫn nộ khi bị cho là sử dụng trái phép hình ảnh Messi. Doanh nhân Quốc Cường - người đồng hành với nam ca sĩ sang Pháp gặp Messi tố anh sử dụng hình ảnh danh thủ quốc tế mà chưa xin phép, bịa thông tin ăn tối, được Messi tặng áo.

Sau đó, nam ca sĩ đã đăng tâm thư dài cho rằng ông Quốc Cường đã bắt nạt anh trên MXH, đồng thời công khai nhiều chi tiết tiêu biểu như vị doanh nhân trên đã "đôn giá" gặp Messi từ 2 tỉ lên 5 tỉ. Đáp trả lại, phía doanh nhân Quốc Cường cũng lên tiếng giải thích về việc nâng giá, đăng tải đoạn clip Jack ngồi chờ gặp, đưa áo Messi ký tên. Dù đã dừng cuộc "khẩu chiến" nhưng việc sử dụng hình ảnh Messi trong MV cá nhân vẫn là một tai tiếng của Jack.

Sau lùm xùm, nam ca sĩ lại tiếp tục nhận bão phẫn nộ khi bị cho là sử dụng trái phép hình ảnh Messi trong MV

Vào tháng 11/2023, thông tin Jack hẹn hò với Thuý Ngân gây xôn xao mạng xã hội. Nguyên nhân bắt nguồn từ một thử thách trong chương trình Hành Trình Rực Rỡ , Thúy Ngân khoe màn hình điện thoại khiến nữ diễn viên bị soi lưu tên một nhân vật là "Anh chồng yêu". Đáng nói, người này lại có ảnh đại diện giống với ảnh của Jack.

Khi tin đồn yêu Jack rộ lên, Thuý Ngân khẳng định hiện tại độc thân. Tuy nhiên, theo nguồn tin riêng của chúng tôi, Thuý Ngân và Jack có 2 năm yêu kín tiếng và đã chia tay.