Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth.

Ông Hegseth - cựu thiếu tá Lực lượng Vệ binh Quốc gia và từng là người dẫn chương trình Fox News , không còn xa lạ với những rắc rối kể từ khi được Thượng viện Mỹ phê chuẩn trở thành người đứng đầu Lầu Năm Góc vào đầu năm nay.

Các cuộc tấn công tàu mà Mỹ cáo buộc chở ma tuý, đặc biệt là vụ tấn công nhắc lại để tiêu diệt những người sống sót sau đòn tấn công ban đầu, khiến vị bộ trưởng hứng nhiều chỉ trích. Vụ sử dụng ứng dụng nhắn tin thương mại để bàn bạc về kế hoạch chuẩn bị tấn công Yemen vẫn tiếp tục gây rắc rối cho ông.

Vụ chia sẻ kế hoạch chiến tranh qua Signal đã dẫn tới cuộc điều tra của văn phòng tổng thanh tra độc lập thuộc Lầu Năm Góc. Báo cáo được công bố ngày 4/12 vừa qua kết luận rằng hành động của ông Hegseth có thể “gây nguy hiểm cho các phi công Mỹ”.

Một vụ bê bối khác bắt nguồn từ cuộc tấn công ngày 2/9 vào chiếc tàu bị cáo buộc buôn lậu ma túy trên Thái Bình Dương. Hai người trên tàu sống sót sau đòn tấn công ban đầu, nhưng đòn tấn công thứ hai khiến cả hai thiệt mạng.

Ông Hegseth và Nhà Trắng nhiều lần nói rằng đòn tấn công nhắc lại là do chỉ huy tác chiến - Đô đốc Frank Bradley, đưa ra, chứ không phải do Bộ trưởng Chiến tranh.

Tuần này, các nghị sĩ Mỹ tham dự cuộc họp kín tại Đồi Capitol, trong đó họ được xem đoạn phim dài về vụ tấn công, trong bối cảnh có nhiều quan điểm trái ngược về việc liệu thực hiện đòn tấn công nhắc lại có chính đáng hay không.

Một số nghị sĩ đảng Dân chủ yêu cầu ông Hegseth từ chức hoặc bị sa thải vì hai vụ bê bối này.

"Ông ấy đang ở trong một tình thế khó khăn nữa. Thực tế là hai rắc rối lớn của ông ấy giờ đã hợp nhất", Đại tá Thủy quân Lục chiến Mỹ đã nghỉ hưu Mark Cancian, cố vấn cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và quốc tế, đánh giá.

“Nhưng ông ấy có vẻ vẫn giữ được sự tin tưởng của Tổng thống Donald Trump, dù đã đánh mất đi sự ủng hộ của một số thành viên đảng Cộng hòa. Vì vậy, tôi không nghĩ ông ấy đang ở trong hoàn cảnh nguy hiểm”, ông Cancian nói thêm.

Ông Jim Townsend, cựu Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách chính sách châu Âu và NATO dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama, cho rằng ông Hegseth đang “bên bờ vực thẳm”, và Tổng thống Trump có “một Bộ trưởng Chiến tranh đang khiến ông ấy rất đau đầu”.

Ông Townsend đồng ý rằng, ông Hegseth khó có thể bị sa thải ngay lập tức, nhưng cho rằng nếu có thêm vụ gì đó xảy ra khiến đảng Cộng hòa nổi giận hoặc làm mất uy tín của phong trào MAGA, ông có thể sẽ bị chuyển khỏi vị trí hiện tại.

Đại tá đã nghỉ hưu Cancian cũng cho rằng ông Hegseth có thể mất chức nếu dính thêm một bê bối khác.

“Nếu xuất hiện thêm vụ việc tương tự, Nhà Trắng có thể sẽ mất kiên nhẫn”, ông nói Cancian, đồng thời cho rằng những chuyện đã xảy ra “rất đáng xấu hổ”.