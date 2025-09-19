Bé 5 tuổi gây sốt mạng khi cùng mẹ chinh phục top 5 đỉnh núi cao nhất Việt Nam

Hình ảnh bé gái 5 tuổi cùng mẹ chinh phục đỉnh Tà Chì Nhù, ngọn núi cao gần 2.979m ở tỉnh Lào Cai, đang thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội. Đỉnh núi này vốn nổi tiếng là thử thách khó vượt đối với nhiều người trưởng thành, nhưng cô bé tuổi mầm non vẫn hoàn tất hành trình cùng mẹ và đoàn trekking , khiến cộng đồng mạng ngưỡng mộ xen lẫn tò mò.

Bé gái này là Trần Ngọc Lan Chi, tên ở nhà là Bơ, con chị Trần Huyền Nhung, 36 tuổi, sống ở Tuyên Quang. Loạt hình ảnh và câu chuyện trekking cùng tại con gái tại Tà Chì Nhù mà chị Nhung chia sẻ nhanh chóng tạo tương tác mạnh mẽ.

Bé Bơ phất cao lá cờ Việt Nam trên đỉnh Tà Chì Nhù.

Bơ cùng mẹ chinh phục một trong 5 đỉnh núi cao nhất Việt Nam.

Chị Nhung chia sẻ: "Quyết định đưa con gái 5 tuổi đi chinh phục Tà Chì Nhù của tôi xuất phát từ mong muốn để con được tiếp xúc nhiều hơn với thiên nhiên, thoát khỏi thế giới gắn liền điện thoại và iPad. Tôi muốn con có trải nghiệm đáng nhớ, học cách vượt qua giới hạn và thêm yêu cảnh sắc hùng vĩ của đất nước. Hành trình leo núi này cũng trùng dịp sinh nhật 5 tuổi của bé Bơ, trở thành dấu mốc ý nghĩa trong tuổi thơ của con".

Chị Nhung vốn đam mê trekking, đã từng đi nhiều cung đường khác nhau nên khá tự tin khi đồng hành với con trong chuyến đi này. Chị cho rằng nếu chuẩn bị chu đáo, giám sát sát sao và có porter (người hỗ trợ leo núi) thì sẽ đảm bảo an toàn.

Trước chuyến đi, chị Nhung dành thời gian chuẩn bị đầy đủ cho con, từ quần áo ấm, ủng leo núi phù hợp, thuốc men cần thiết và đồ ăn riêng phòng khi bé không hợp khẩu vị. Đây cũng là lần đầu tiên bé Bơ tham gia chuyến đi trải nghiệm ngoài trời dài ngà. Bé rất hào hứng và sẵn sàng đón nhận thử thách.

Khó khăn lớn nhất trên đường leo Tà Chì Nhù là những đoạn dốc dài. Phần lớn quãng đường, Bơ không thể tự đi mà cần porter cõng. Tuy vậy, bé vẫn tự đi một số đoạn. Cảnh đôi chân nhỏ bé nỗ lực bước khiến nhiều người trong đoàn cảm phục tinh thần của cô bé 5 tuổi.

Bé Bơ tự leo núi ở một số đoạn.

Phần lớn hành trình, bé được các chú porter hỗ trợ.

Chị Nhung chia sẻ, khi Bơ tự đi, chị không rời mắt khỏi con; luôn có sự hỗ trợ của porter và các thành viên trong đoàn để đảm bảo an toàn cho bé. Ngoài ra, đơn vị tổ chức cũng có phương án y tế, lộ trình phù hợp với trẻ em, giúp chị an tâm hơn.

"Điều khiến khiến tôi xúc động nhất chính là khoảnh khắc con gái nhỏ đứng trên đỉnh núi, cầm huy chương và chụp ảnh bên cột mốc độ cao. Nhìn con cười rạng rỡ, cưỡi ngựa trên đỉnh núi, tôi biết con thật sự hạnh phúc. Khi đó, tôi cảm thấy rất tự hào và tin rằng quyết định đưa con tham gia chuyến đi là đúng đắn", chị nói.

Trong hai ngày trekking, chị Nhung bất ngờ khi bé Bơ không một lần đòi điện thoại của mẹ để chơi. Thay vào đó, bé dành thời gian khám phá thiên nhiên, trò chuyện và vui đùa cùng các cô chú trong đoàn. Mọi người đều yêu quý bé, sẵn sàng quan tâm, chăm sóc, khiến chuyến đi trở thành kỷ niệm đáng nhớ không chỉ của hai mẹ con mà cả đoàn trekking.

Hai mẹ con chụp ảnh cùng đoàn trekking.

Em bé hào hứng khi chinh phục đỉnh núi cao 2.979m.

Sau khi câu chuyện được chia sẻ, nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ nghị lực của cô bé và tinh thần của người mẹ: “Bé mới 5 tuổi mà đã có trải nghiệm quý giá như vậy, thật ngưỡng mộ. Sau này lớn lên chắc chắn sẽ nhớ mãi"; "Xem hình ảnh mà xúc động. Không phải ai cũng đủ can đảm và chuẩn bị để cho con có một hành trình đặc biệt như thế này"...

Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến lo ngại về sự an toàn, cho rằng trẻ nhỏ không nên tham gia hành trình leo núi khắc nghiệt: “ Leo núi gần 3.000m không đơn giản, trẻ nhỏ chưa đủ thể lực, lỡ có sự cố thì rất nguy hiểm. Cha mẹ nên cân nhắc kỹ".

Đối diện với những tranh luận này, chị Nhung cho rằng vấn đề không nằm ở việc “cấm tuyệt đối trẻ leo núi” hay không, mà là cha mẹ có chuẩn bị đầy đủ hay không: “Nếu trẻ thực sự mong muốn trải nghiệm, cha mẹ theo sát, chuẩn bị chu đáo, đơn vị tổ chức có phương án hỗ trợ y tế thì đây là trải nghiệm mang lại nhiều giá trị. Quan trọng là biết dừng lại nếu không phù hợp" .

Người mẹ cũng nhấn mạnh, chị chia sẻ chuyện em bé 5 tuổi chinh phục đỉnh Tà Chì Nhù không phải để cổ vũ các phụ huynh khác cho con đi leo núi. Mỗi hành trình cần có sự cân nhắc kỹ lưỡng về điều kiện của trẻ, sự an toàn và mục tiêu giáo dục, thay vì chạy theo trào lưu.

Điều khiến chị Nhung hạnh phúc nhất là bé Bơ hoàn thành chuyến đi an toàn, không chỉ khoẻ mạnh mà còn hào hứng muốn được đi tiếp. Sau chuyến leo Tà Chì Nhù, bé như mở rộng thêm thế giới quan, làm quen nhiều cô chú, học cách hoà nhập, lắng nghe và biết vượt qua khó khăn.

Em bé hạnh phúc khi cưỡi trên lưng ngựa.

Kỷ niệm đẹp này của bé Bơ trùng dịp sinh nhật 5 tuổi.

Theo lời mẹ, điều bé Bơ thích nhất là được vui chơi cùng các thành viên trong đoàn, điều mà trước đây bé ít khi có cơ hội trải nghiệm. Sự quan tâm của mọi người giúp bé cảm nhận rõ tình cảm và tinh thần gắn kết trong một hành trình tập thể.

Chị Nhung tin rằng, dấu mốc này sẽ giúp con gái trưởng thành hơn, thêm yêu thiên nhiên và thích khám phá thay vì chỉ dành thời gian cho màn hình điện thoại hay iPad. Nếu có cơ hội, chị vẫn muốn đưa con tham gia những chuyến đi khác, miễn là hành trình phù hợp với thể lực của bé. Chị Nhung hy vọng rằng kỷ niệm này sẽ là động lực để con gái thêm tự tin, mạnh mẽ và biết trân trọng những trải nghiệm giản dị nhưng giàu ý nghĩa trong cuộc sống.



