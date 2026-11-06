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Bé 12 tháng tuổi hôn mê rồi tử vong: Nhà trẻ tư nhân chưa được cấp phép

Hoàng Thanh
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Sau khi xảy ra sự việc khiến bé gái 12 tuổi hôn mê rồi tử vong, chính quyền địa phương xác định nhà trẻ tư nhân hoạt động không có giấy phép.

Ngày 6/11, bà Giang H’Dan - Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội xã Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai đã có thông tin sơ bộ về vụ việc “Bé 12 tháng tuổi hôn mê rồi tử vong sau 1 tiếng gửi nhà trẻ tư nhân ở Gia Lai” mà Báo điện tử VTC News đã thông tin.

Theo bà Giang H’Đan, sáng 27/10, chị Phan Thị Viên đưa con gái là cháu Phạm H.H tới nhà trẻ tư nhân số 18 đường Lê Quý Đôn (xã Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai) do bà Võ Thị Thanh Thảo (SN 1983) làm chủ. Sau đó cháu bé bị thương tích, được đưa đến bệnh viện rồi tử vong vào ngày 4/6.

Bà Giang H’Đan khẳng định nhà trẻ của bà Thảo là cơ sở hoạt động tự phát, không có phép.

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Phòng Văn hoá - Xã hội xã Đăk Đoa cho biết chưa làm việc được với chủ nhà trẻ số 18 đường Lê Quý Đôn do thường xuyên đóng cửa

Về thời gian hoạt động cụ thể của nhà trẻ này bà Giang H’Đan không nắm được. Đến nay xã chưa làm việc được với chủ cơ. Đến nay phòng Văn hoá- Xã hội cũng chưa có báo cáo sự việc cụ thể cho lãnh đạo UBND xã Đăk Đoa.

Trong khi đó, bà Phạm Thị Bích Nguyệt, Chuyên viên phòng Văn hoá - Xã hội xã Đăk Đoa cho biết sau khi xảy ra sự việc, nhà trẻ số 18 đường Lê Quý Đôn thường xuyên đóng cửa nên chưa gặp, làm việc được với bà Võ Thị Thanh Thảo. Trao đổi qua điện thoại, bà Nguyệt được bà Thảo cho biết cháu Phạm H.H tử vong do bị ngã từ võng xuống sàn nhà gây thương tích.

Chủ nhà trẻ này cũng cho biết chỉ nhận chăm sóc trẻ em theo hình thức “thời vụ”. “Tức là nếu bố mẹ bận thì mang ra nhà đó gửi, chứ cũng không giữ thường xuyên. Trẻ được cha mẹ mang đến gửi ở nhiều độ tuổi khác nhau. Thời điểm xảy ra vụ việc có khoảng 10 cháu bé đang được chăm sóc tại cơ sở”, bà Nguyệt nói.

Cũng theo bà Nguyệt, vào tháng 11/2024, Phòng Lao động - Thương binh - Xã hội huyện Đăk Đoa (cũ) đã đi kiểm tra các nhà trẻ tư nhân. Trong đó có nhà trẻ tại số 18 đường Lê Quý Đôn.

Theo bà Giang H’Đan, sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo và các phòng ban đã cử người xuống thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân, đồng thời tiến hành rà soát lại các cơ sở nuôi dưỡng trẻ tương tự trên địa bàn.

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Dù được các bác sĩ tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Gia Lai tích cực chữa trị nhưng cháu Phạm H.H đã tử vong do thương tích quá nặng

Như đã thông tin, khoảng 9h sáng 27/10, chị Phan Thị Viên đưa con gái là cháu Phạm H.H tới cơ sở giữ trẻ tư nhân số 18 đường Lê Quý Đôn (xã Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai). Tới khoảng 10h cùng ngày, cô giáo gọi điện cho gia đình tới đón, đưa cháu đi bệnh viện cấp cứu.

Các bác sĩ tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Gia Lai chẩn đoán và xác định cháu Phạm H.H bị hôn mê, xuất huyết não. Theo lãnh đạo bệnh viện, quá trình điều trị, hiện tình trạng bệnh nhi không cải thiện, không tan máu não, não bị chèn ép. Đến ngày 3/11, gia đình đã đưa cháu từ bệnh viện về nhà. Đến tối 4/11, cháu Phạm H.H tử vong.

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Báo điện tử VTC News

bé gái 12 tuổi hôn mê rồi tử vong

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