Bé 10 tuổi đuối nước thương tâm khi đi bắt ốc

Chiều 8/5, ông Lê Văn Hòa - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bình Tiến, thị xã Hương Trà (Thừa Thiên Huế) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm.

Theo đó, nạn nhân là cháu L.T.B.C. (10 tuổi, ở thôn 3, xã Bình Tiến, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Trước đó, trưa cùng ngày, cháu C. cùng với 2 người bạn đi bắt ốc tại một hồ nuôi cá cách nhà khoảng 500 m. Tại đây, cháu C. đã bị đuối nước, thấy vậy, 2 người bạn đi cùng chạy về kêu cứu với mẹ cháu C. Tuy nhiên, khi người mẹ ra đến nơi thì cháu C. đã bị chìm.

Hiện thi thể của cháu C. đã được đưa lên bờ và đưa về nhà để lo hậu sự.

Được biết, gia đình cháu C. thuộc diện hộ nghèo, gia cảnh hết sức khó khăn.