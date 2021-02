BĐS tuần qua: Giá đất 4 quận nội thành Hà Nội gấp hơn 2 lần, đề xuất lập 'TP Tây Bắc' ở TP HCM

Đầu năm Hà Nội điều chỉnh giá đất, 4 quận nội thành giá tăng hơn 2 lần

Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 (hệ số K) của Hà Nội có mức cao nhất là 2,15, áp dụng với các thửa đất tại 4 quận nội thành gồm Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa và Hai Bà Trưng. Đối với các thửa đất tại các quận Cầu Giấy, Thanh Xuân và Tây Hồ, hệ số K = 1,95. Những thửa đất tại các quận còn lại có hệ số K = 1,8.

HoREA đề xuất lập 'TP Tây Bắc' gồm huyện Củ Chi và Hóc Môn

Hiệp hội BĐS TP HCM (HoREA) đề nghị nghiên cứu bổ sung quy hoạch "thành phố Tây Bắc" trên cơ sở không gian huyện Củ Chi - huyện Hóc Môn; bổ sung quy hoạch đường ven sông Sài Gòn; cầu vượt biển Cần Giờ... Đồng thời, HoREA cũng đề nghị xem xét bổ sung "Quy hoạch chung" về khả năng chuyển đổi huyện Cần Giờ trở thành quận, là "đô thị biển, đô thị sinh thái, đô thị môi trường" gắn liền với việc bảo vệ nghiêm ngặt Khu dự trữ sinh quyển thế giới rừng ngập mặn trong 10 năm tới.

Bản đồ khu vực Tây Bắc TP HCM.

Phân lô, tách thửa tự phát tại Phú Quốc

UBND TP Phú Quốc ghi nhận thời gian qua xảy ra nhiều vi phạm trong việc quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn thành phố, đặc biệt là tình trạng lấn chiếm đất Nhà nước quản lý và đất rừng. Ngoài ra còn có tình trạng một số cá nhân, tổ chức tự ý phân lô, tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất, làm nhà không phép, san lấp, làm đường, kéo lưới điện dẫn đến nguy cơ hình thành những khu dân cư tự phát.

Khởi tố vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' tại dự án Kingsway Tower

Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH Siêu Thành (chủ đầu tư dự án chung cư Kingsway Tower). Trước đó, cơ quan CSĐT nhận được đơn tố giác tội phạm của nhiều cá nhân, tập thể người dân mua căn hộ dự án chung cư Nam An (dự án Kingsway Tower).

Nội dung tố cáo bà Võ Thị Phượng, Giám đốc Công ty TNHH Siêu Thành có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thông qua việc ký hợp đồng mua bán căn hộ nhưng không thực hiện hợp đồng theo đúng tiến độ.

Hậu Giang mời gọi đầu tư khu đô thị hơn 2.700 tỷ đồng

Hậu Giang mời gọi đầu tư Khu đô thị mới Khu vực 4, phường V, TP Vị Thanh với tổng mức đầu tư sơ bộ 2.700 tỷ đồng. Thời gian hoàn thành hệ thống hạ tầng kỹ thật, hạ tầng xã hội và xây dựng hoàn thiện mặt ngoài của block nhà và xây dựng phần thô bên trong từ năm 2020 đến năm 2026.

Kênh xáng Xà No - Một góc thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Ảnh: Thảo Uyên

Khu tái định cư sân bay Long Thành đã thành hình

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai cho biết vừa khởi công 3/11 công trình hạ tầng xã hội tại khu tái định cư (TĐC) Lộc An - Bình Sơn. Đó là 2 trường mầm non với diện tích gần 2 ha và công trình trụ sở UBND xã diện tích khoảng 2,3 ha. Theo kế hoạch, ngay sau Tết, tỉnh sẽ tiếp tục khởi công xây dựng một trường tiểu học và một trường THCS, các công trình còn lại sẽ triển khai ngay sau đó.

Colliers International: Nhà phố dưới 10 tỷ đồng sẽ giữ thanh khoản tốt

Colliers International Việt Nam dự báo sẽ có hơn 4.000 căn biệt thự, nhà phố được tung ra thị trường TP HCM trong năm nay với giá bán tiếp tục tăng cao. Bởi lẽ, giá đất nền tại TP HCM cao hơn gấp đôi so với Bình Dương, Đồng Nai và Long An. Do nhu cầu cao, các chủ đầu tư nhiều khả năng sẽ tiếp tục bán giá cao với các gói bán hàng hấp dẫn vào năm 2021. Đơn vị này kỳ vọng sản phẩm giá hợp lý ở các khu vực lân cận được kỳ vọng sẽ làm giảm chênh lệch cung cầu tại TP HCM. Thị trường khu Đông Bắc dự báo sẽ nóng hơn với sự ra đời của TP Thủ Đức.

Covid-19 bùng phát trở lại giáng một đòn mạnh mẽ vào sự phục hồi của khách sạn quý đầu năm

Sự bùng phát dịch bệnh gần đây ở hai địa phương Hải Dương và Quảng Ninh đã lại một lần nữa ảnh hưởng đến ngành du lịch cả nước. Ngay thời điểm những ca nhiễm đầu tiên được công bố, hệ thống kiểm soát phòng chống dịch bệnh ngay lập tức được kích hoạt, bao gồm các hạn chế về di chuyển. Sân bay quốc tế Vân Đồn đã thông báo ngừng hoạt động đến 13/2 sau khi phát hiện 10 trường hợp nhân viên an ninh dương tính với Covid.

Bình Định chấp thuận đầu tư 4 dự án đô thị và sinh thái, vốn 8.550 tỷ đồng

4 dự án được UBND tỉnh Bình Định chấp thuận đầu tư gồm Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân, Điểm du lịch số 2A, Điểm du lịch cộng đồng và nghỉ dưỡng sinh thái Xuân Mai và Khu đô thị Long Vân 2. Tổng diện tích 201 ha với vốn đầu tư 8.550 tỷ đồng.

Giá nhà liền thổ tại TP Thủ Đức tăng cả tỷ đồng một căn

Các quận phía Đông gồm Thủ Đức, quận 9 chiếm đến 80% tổng giao dịch bất động sản liền thổ TP HCM trong năm 2020. Khu Đông dự kiến sẽ chiếm khoảng 40% nguồn cung trong tương lai đến năm 2023, nhờ quỹ đất lớn, quy hoạch độ thị và cơ sở hạ tầng tốt. Theo đó, khu vực này được kỳ vọng sẽ tiếp tục dẫn đầu thị trường thời gian tới.

Sốt đất cục bộ trong năm 2021 sẽ xảy ra tại những khu vực nào?

Thị trường đang có sự chuyển hướng thực sự về tâm lý dòng tiền quyết định đảo chiều. Thay vì “găm” cất gửi ngân hàng, hay bỏ vốn vào các kênh đầu tư như vàng, chứng khoán, nhiều người dân, nhà đầu tư, doanh nghiệp quyết định xuống tiền vào bất động sản.

TP HCM ưu tiên đầu tư 26 công viên tại TP Thủ Đức trong năm 2021

TP HCM đặt mục tiêu tăng 450 ha công viên và trồng mới, cải tạo 50.000 cây xanh giai đoạn 2020 - 2030. Để từng bước thực hiện được điều này, chính quyền thành phố sẽ ưu tiên đầu tư 26 công viên tại TP Thủ Đức ngay trong năm nay.

Hà Nội cưỡng chế cao ốc biến văn phòng thành căn hộ không phép

UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) quyết định cưỡng chế, buộc tháo dỡ toàn bộ phần xây dựng không phép đối với công trình cao ốc văn phòng làm việc và cho thuê số 115 Trần Hưng Đạo. Thời gian thực hiện 15 ngày kể từ ngày nhận quyết định này (quyết định cưỡng chế có hiệu lực từ ngày 27/1).

Bổ sung 2 khu công nghiệp 975 ha của Thái Nguyên vào quy hoạch

Thủ tướng vừa đồng ý đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc bổ sung 2 khu công nghiệp (KCN) tại tỉnh Thái Nguyên vào quy hoạch phát triển các KCN Việt Nam, tổng diện tích 975 ha. Cụ thể, KCN Sông Công II giai đoạn 2 với diện tích 300 ha tại TP Sông Công và KCN Phú Bình diện tích 675 ha tại xã Tân Hòa, xã Lương Phú và thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình được bổ sung quy hoạch. Các KCN khác nằm trong quy hoạch phát triển các KCN tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 đã được Thủ tướng phê duyệt từ năm 2014 không thay đổi.

TP HCM dùng dằng thu hồi 'đất vàng'

Khu "đất vàng" ở địa chỉ 419 Lê Hồng Phong (P.2, Q.10, TP HCM), có 3 mặt tiền là các tuyến đường Lê Hồng Phong, Vĩnh Viễn và Trần Nhân Tôn, diện tích gần 11.000 m2, được Công ty CP Giày Sài Gòn thuê lại của nhà nước để làm văn phòng, nhà kho, nhà xưởng sản xuất giày, túi xách. Hợp đồng cho thuê đất chấm dứt từ tháng 12/2020. Tuy nhiên, miếng đất vẫn chưa thu hồi được để xây trường học.

Đồng Nai tìm nhà đầu tư cho khu công nghiệp Cẩm Mỹ 300 ha, vốn 2.706 tỷ đồng

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai vừa công bố tìm nhà đầu tư cho dự án khu công nghiệp (KCN) Cẩm Mỹ tại xã Thừa Đức, huyện Cẩm Mỹ. Diện tích dự án hơn 300 ha với tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng) dự kiến hơn 2.706 tỷ đồng. Hiện trạng đất chưa giải phóng mặt bằng.