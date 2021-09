BĐS đô thị vệ tinh tiếp tục duy trì hấp lực nhờ hạ tầng kết nối

Bước tiến mạnh mẽ của BĐS Đồng Nai

Theo các chuyên gia, các khu vực có hạ tầng kết nối tốt với trung tâm thành phố được đầu tư mạnh mẽ thời gian qua là trợ lực thúc đẩy phát triển các khu đô thị tích hợp hiện đại với nhiều không gian xanh.

Nhà đầu tư có điều kiện tốt ở TP.HCM hiện không còn mặn mà với đất nền. Họ mong muốn tìm sản phẩm có khả năng 'tạo thị', tức sớm hình thành cộng đồng dân cư bền vững trong tương lai, do đó hạ tầng, tiện ích đi kèm rất quan trọng.

Trong tiến trình mở rộng siêu đô thị TP.HCM về phía Đông thông qua việc thành lập TP.Thủ Đức và phát triển liên kết vùng, Đồng Nai là địa phương hưởng lợi nhiều nhất nhờ hàng loạt các dự án hạ tầng trọng điểm.

Sân bay Long Thành đang đẩy nhanh tiến độ thi công để kịp đưa vào khai khác vào 2025, mở ra cơ hội cực lớn cho thành phố Thủ Đức, Biên Hòa, Long Thành và cả vùng kinh tế trọng điểm phía nam.

Các dự án hạ tầng đáng chú ý khác còn cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây mở rộng từ 4 làn xe lên 8 làn xe, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vừa được Thủ tướng phê duyệt, khép kín vành đai 3 hay đề án Liên vùng 4 kết nối TP.Thủ Đức với Đồng Nai chỉ bằng 1 cây cầu bắc qua sông…

Giao thông liên vùng TP.HCM càng thông suốt khi nút giao 319 đã hoàn thành, cầu Vàm Cái Sứt và Hương Lộ 2 nối cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây đang được gấp rút thi công… Một khi hoàn thành, dự án này rút ngắn thời gian di chuyển từ khu vực này về trung tâm TP.HCM hay sân bay quốc tế Long Thành chỉ còn 20 phút.

Trợ lực "nặng ký" thúc đẩy khu đô thị vệ tinh

Các dự án hạ tầng trọng điểm mở ra cánh cửa tăng trưởng kinh tế, tạo sức bật hình thành các khu đô thị và trung tâm kinh tế - giải trí - du lịch sôi động bên sông Đồng Nai.

Tại khu vực này, các tập đoàn bất động sản lớn đã phát triển các đô thị quy mô để đón đầu bùng nổ hạ tầng, đơn cử như tập đoàn Novaland với khu đô thị sinh thái thông minh Aqua City.

Với quy mô 1.000 ha, vị thế sông xanh bao bọc cùng hệ tiện ích đẳng cấp theo mô hình "All in One" như tổ hợp quảng trường - bến du thuyền đẳng cấp với sức chứa hàng trăm du thuyền neo đậu, trung tâm thương mại, trung tâm thể thao đa năng, trường học, bệnh viện chuẩn quốc tế..., Aqua City kỳ vọng trở thành một đô thị "trên bến dưới thuyền" sầm uất khi đi vào vận hành năm 2023.

Sở hữu vị trí đắc địa đi cùng hệ tiện ích quy hoạch bài bản, khu đô thị sinh thái thông minh Aqua City luôn giữ được sức nóng trên thị trường.

Hơn thế nữa, sở hữu vị trí thuận lợi khi nằm ở giữa trục đường kết nối sân bay quốc tế Long Thành với trung tâm TP.HCM, Aqua City không chỉ được xem là nơi an cư lý tưởng mà còn là điểm đến mua sắm, ẩm thực, vui chơi giải trí hàng đầu khu vực phía Đông Sài Gòn.

Để thực hiện mục tiêu đưa dự án vào vận hành năm 2023, Aqua City vẫn đẩy nhanh tiến độ thi công song song với đảm bảo an toàn phòng dịch cho toàn đội ngũ. Trong đó, hạ tầng nội khu dần hoàn thiện, bám sát điểm rơi của loạt hạ tầng kết nối liên vùng.

Ngoài ra, nguồn lực mạnh mẽ từ hệ sinh thái hoàn chỉnh của NovaGroup như Nova Retail, Nova FnB, Nova E&M, Citigym… cũng được chuẩn bị sẵn sàng để thổi bừng sức sống cho đô thị 1.000ha này.

Những tuyến phố thương mại thời thượng với kiến trúc châu Âu vượt thời gian tại tổ hợp quảng trường, bến du thuyền Aqua Marina, phân khu Sun Harbor 1, Aqua City .

Theo các chuyên gia, kể từ khi dịch bùng phát, quan điểm về nhà ở có sự thay đổi rõ rệt khi người mua nhà có xu hướng rời xa các thành phố với mật độ dân cư cao để sinh sống tại các dự án đô thị quy mô có nhiều không gian xanh, tích hợp đầy đủ tiện ích, phục vụ cho nhu cầu vừa an cư vừa làm việc tại nhà bùng nổ.

Và suy cho cùng các sản phẩm bất động sản chất lượng vẫn phải hướng đến phục vụ người mua ở thực trong tương lai. Do đó, lợi nhuận tốt và bền vững hay không cần xét đến khả năng xây dựng cộng đồng của dự án và mức độ quan tâm đến hạ tầng, tiện ích của đơn vị triển khai.

