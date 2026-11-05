Hãng Baykar biến chiếc Bayraktar TB2 của mình thành cỗ máy mang và phóng máy bay không người lái (UAV) FPV.

Bayraktar TB2 mang theo 16 chiếc UAV FPV trong thử nghiệm.

Theo trang quân sự Defense Blog, trong cuộc thử nghiệm hôm 4/11, máy bay Bayraktar TB2 đã phóng chính xác hai chiếc UAV FPV vào mục tiêu trên mặt đất.

Trong thử nghiệm, chiếc TB2 mang theo 16 máy bay không người lái cảm tử Skydagger, gồm 8 chiếc dưới mỗi cánh, và cũng đóng vai trò là trạm chuyển tiếp liên lạc cho người điều khiển chúng.

Chiếc TB2 cất cánh từ trung tâm huấn luyện và thử nghiệm bay Kesan của Baykar ở Tây Bắc Thổ Nhĩ Kỳ và bay đến khu vực thử nghiệm, nơi nó thả 2 máy bay không người lái FPV.

Các nhà điều khiển trên mặt đất điều khiển chúng thông qua liên kết dữ liệu của TB2. Đoạn phim từ cuộc thử nghiệm cho thấy cả 2 máy bay không người lái lao xuống mục tiêu và phát nổ.

Nhà sản xuất Baykar không cho biết điều gì đã xảy ra với 14 máy bay không người lái còn lại trong chuyến bay hoặc khi nào cuộc thử nghiệm tiếp theo diễn ra.

Giám đốc công nghệ của Baykar - ông Selcuk Bayraktar đã chia sẻ đoạn video trong một bài đăng với chú thích "Thử nghiệm thành công 16 máy bay không người lái FPV".

Máy bay không người lái FPV là những chiếc quadcopter nhỏ, giá rẻ được điều khiển bằng camera và mang theo chất nổ.

Chúng đã trở thành một trong những loại vũ khí phổ biến nhất trên chiến tuyến ở Ukraine, nhưng phạm vi hoạt động ngắn hạn chế tầm tấn công của chúng so với người điều khiển.

Giám đốc điều hành của Baykar- ông Haluk Bayraktar cho biết máy bay không người lái FPV thường có tầm hoạt động khoảng 15km và việc mang chúng trên UAV cỡ lớn như TB2 và truyền tín hiệu qua đó có thể mở rộng tầm hoạt động lên đến hàng nghìn km.

Ông Haluk mô tả cách tích hợp này được coi là sự mở đường cho một học thuyết chiến tranh mới.

Vị giám đốc này còn cho biết thêm, tầm hoạt động của chúng còn có thể được mở rộng hơn nữa nếu máy bay mang phóng FPV có khả năng hoạt động xa hơn.

Ý tưởng về một máy bay không người lái lớn hơn mang theo và phóng các máy bay không người lái nhỏ đã lan rộng nhanh chóng trong cuộc chiến ở Ukraine, nơi cả hai bên đều sử dụng cái gọi là máy bay không người lái mẹ để đưa máy bay không người lái FPV đến gần mục tiêu hơn và duy trì liên kết điều khiển của chúng ở khoảng cách xa hơn.

Baykar bắt đầu nghiên cứu ý tưởng này vào năm 2024, khi họ ký một thỏa thuận tại Triển lãm SAHA ở Istanbul với nhà sản xuất máy bay không người lái FPV của Croatia, ORQA, để tích hợp máy bay không người lái FPV vào TB2.

TB2 là máy bay không người lái tầm trung thường mang theo bom nhỏ dẫn đường bằng laser. Nó trở nên nổi tiếng trong những tuần đầu của chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine.

Tại đây, những chiếc TB2 của Ukraine tấn công các đoàn xe của Nga, trước khi hệ thống phòng không được cải tiến của Nga khiến loại máy bay không người lái này dễ bị tổn thương hơn khi đến gần tiền tuyến.