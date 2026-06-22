Bay thấp hơn cả đường dây điện: Phi công Iran lần đầu hé lộ cuộc đột kích kịch tính căn cứ Mỹ

Toàn bộ chiến dịch thâm nhập căn cứ Mỹ của không quân Iran được phối hợp chặt chẽ, có mức độ rủi ro cao và được thực hiện ở độ cao cực thấp trong khoảng 50 phút.

Theo hãng thông tấn Tasnim của Iran, trong một chương trình truyền hình phát sóng ngày 17/6, nhóm phi công lái tiêm kích F-5 của Không quân Iran lần đầu công khai kể lại chi tiết cuộc không kích nhằm vào Trại Buehring, một căn cứ quân sự của Mỹ tại Kuwait. Cuộc tấn công được thực hiện vào đầu tháng 3, trong giai đoạn cao điểm của chiến dịch không kích do Mỹ và Israel tiến hành nhằm vào Iran.

Chiến dịch do một chỉ huy cùng hai thành viên phi hành đoàn thực hiện trên các tiêm kích F-5. Cả ba đều xuất hiện trong chương trình phỏng vấn được phát trên truyền hình Iran.

Không quân Iran đã tấn công chính xác vào một căn cứ quân sự của Mỹ ở Kuwait hồi đầu tháng 3. Ảnh: Reuters

Theo lời vị chỉ huy, quyết định tiến hành đòn đáp trả được đưa ra sau các cuộc không kích liên tiếp của Mỹ và Israel. Ông cho biết: “Chúng tôi muốn tiến hành một chiến dịch trả đũa ngay lập tức”, đồng thời mô tả Trại Buehring là “một căn cứ chiến lược quan trọng với mật độ và năng lực quân sự cao nhất”.

Vị chỉ huy cho biết các phi công đều nhận thức rõ mục tiêu được bảo vệ bởi nhiều hệ thống phòng không. Tuy nhiên, theo ông, phi đội vẫn duy trì im lặng vô tuyến tuyệt đối trong suốt quá trình tiếp cận.

“Mặc dù biết các trạm chặn bắt và giám sát đang hoạt động, chúng tôi vẫn giữ im lặng hoàn toàn trên sóng vô tuyến. Chúng tôi bay vào vùng biển của một số quốc gia lân cận và bay rất thấp, đến mức có lúc đi qua giữa hai con tàu”, ông kể lại.

Theo lời vị chỉ huy, đội hình máy bay tiến vào không phận Kuwait với tốc độ cao trước khi tiếp cận căn cứ mục tiêu. Tại đây, các phi công thực hiện đợt oanh tạc bằng bom rơi tự do không điều khiển, loại vũ khí đòi hỏi máy bay phải tiếp cận trực tiếp mục tiêu trước khi thả bom.

Ông cho biết các phi công đã tận mắt chứng kiến trực thăng Mỹ bị phá hủy trong cuộc tấn công. Theo đánh giá của ông, mức độ thiệt hại vượt xa dự kiến, với các đám cháy lớn lan rộng tại hiện trường.

Vị chỉ huy cũng khẳng định cuộc không kích đã gây ra tình trạng hỗn loạn trong lực lượng đối phương. Theo ông, hệ thống phòng không Kuwait đã nhắm nhầm ba tiêm kích F-15 của Mỹ.

Theo lời vị chỉ huy, vụ việc khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump tức giận vì ông coi đây là một sai sót của hệ thống phòng không.

Tờ Hindustan Times bổ sung rằng ba phi công trên hai chiếc F-5 đã bay vào không phận Kuwait ở độ cao cực thấp nhằm tránh bị radar phát hiện.

“Chúng tôi gần như bay sát mặt đất. Thậm chí còn bay dưới đường dây điện. Tiêu chuẩn huấn luyện là khoảng 150 mét, nhưng chúng tôi bay dưới 15 mét”, vị chỉ huy nói.

Ông kể thêm: “Chúng tôi đi qua giữa hai con tàu ở độ cao thấp đến mức boong tàu còn cao hơn cả máy bay. Các thủy thủ phải chạy xuống và nhìn qua lan can mới thấy chúng tôi bay qua bên dưới”.

Vị chỉ huy tiếp tục mô tả hiện trường bị tàn phá trên diện rộng, nhiều phương tiện trên không bị hư hại và trực thăng đối phương được nhìn thấy cất cánh giữa các vụ nổ. “Ba máy bay F-15 của đối phương đã bị tấn công nhầm và bị phá hủy cùng lúc”, ông nói.

Giải thích thêm về quá trình rút lui, vị chỉ huy cho biết: “Sau vụ đánh bom, chúng tôi đã thực hiện một cuộc thao tác đánh lừa. Họ không thể theo dõi hoặc chặn bắt chúng tôi”. Sau đó, cả ba thành viên phi hành đoàn trở về không phận Iran an toàn trước khi tiếp tục tới căn cứ được chỉ định.

Theo hãng thông tấn nhà nước Iran Press TV, toàn bộ chiến dịch thâm nhập này được phối hợp chặt chẽ, có mức độ rủi ro cao và được thực hiện ở độ cao cực thấp trong khoảng 50 phút.