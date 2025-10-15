Chiến đấu cơ tại Căn cứ Không quân Volkel ở Hà Lan.

Đối tượng dự kiến tham gia cuộc tập trận này đang được công bố. Rossiyskaya Gazeta đưa tin về các kế hoạch của phương Tây.

Di sản của những người tiền nhiệm

NATO đã thực hành các kịch bản chiến tranh hạt nhân vào mỗi tháng 10 kể từ năm 2010. Địa điểm vẫn như vậy: không phận trên Biển Bắc, sử dụng các căn cứ gần đó.

Căn cứ Không quân Volkel ở Hà Lan là căn cứ quân sự chính. Nó được Đức Quốc xã xây dựng vào đầu Thế chiến II. Trong chiến tranh, máy bay chiến đấu Junkers và Messerschmitt đã cất cánh từ đây, và ngày nay, máy bay chiến đấu Eurofighter và F-16 cũng cất cánh tại căn cứ này.

Việc sử dụng Volkel trong các cuộc tập trận như vậy là hợp lý: khoảng hai chục quả bom hạt nhân B61 của Mỹ được cất giữ tại đây. Các căn cứ khác ở châu Âu có lực lượng hỗ trợ cũng tham gia: Kleine Brogel ở Bỉ, Lakenheath ở Anh, và Skrydstrup ở Đan Mạch.

Theo truyền thống, hai nghìn quân nhân từ 14 quốc gia liên minh sẽ tham gia. Năm nay, số lượng máy bay tham gia nhiều hơn đúng mười chiếc, tức 70 chiếc, so với năm 2024.

Thụy Điển đã gửi máy bay chiến đấu JAS 39 Gripen. Phần Lan đã gửi F/A-18 Hornet. Ba Lan đã gửi ba chiếc F-16. Quân đội Đức đã quyết định gửi bốn máy bay Eurofighter và ba chiếc Tornado có thể dùng để thả bom B61.

Theo Đại tá Daniel Bunch, người phát ngôn của NATO về hoạt động hạt nhân, Mỹ cũng sẽ tham gia cuộc tập trận Steadfast Noon. Washington sẽ triển khai bốn máy bay chiến đấu F-35 có khả năng mang cả vũ khí thông thường và vũ khí hạt nhân.

Ngoài máy bay chiến đấu và máy bay ném bom, máy bay tiếp nhiên liệu của NATO, thiết bị trinh sát và một trạm chỉ huy trên không sẽ có mặt trên Biển Bắc.

Gấp nhiều lần

Mục đích chính thức của Steadfast Noon là "huấn luyện thường xuyên" để "đảm bảo khả năng răn đe hạt nhân".

Trong nhiều năm qua, NATO đã thực hiện Chia sẻ Hạt nhân - một chính sách về các nhiệm vụ hạt nhân chung, trong đó các đầu đạn chiến thuật của Mỹ được chuyển giao cho các đồng minh phi hạt nhân để tấn công - thông qua các cuộc tập trận như vậy.

Các chuyên gia chỉ ra rằng điều này vi phạm trực tiếp Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí Hạt nhân. Tuy nhiên, Tổng thư ký NATO Mark Rutte nhấn mạnh rằng vũ khí hạt nhân thực sự sẽ không được sử dụng trong cuộc tập trận này.

Theo lời giải thích của Yuri Knutov, một nhà sử học về Lực lượng Phòng không và chuyên gia quân sự Nga, các cuộc tập trận như vậy được tiến hành bằng cách sử dụng mô hình bom hạt nhân có kích thước thật, trọng lượng thật được treo trên máy bay.

"Ngoài ra, rất có thể đây là các bài tập chỉ huy và tham mưu, trong đó một trung đội mô phỏng các hoạt động của một trung đoàn, và một đại đội mô phỏng các hoạt động của một quân đoàn hoặc sư đoàn.

Nói về việc sử dụng máy bay, một phi đội gồm ba hoặc bốn máy bay NATO có thể mô phỏng các hoạt động của toàn bộ một phi đội. Vì vậy, khi họ nói rằng chỉ có ba máy bay trên không và không có gì phải sợ, thì thực tế, họ đang thực hành với sự tham gia của 30 máy bay như vậy", Knutov giải thích.

Tính toán nguy hiểm

Bản thân các cuộc tập trận được cho là "không liên quan đến bất kỳ sự kiện thế giới hiện tại nào". Đồng thời, ông Rutte không hề che giấu sự thật rằng mục đích của Steadfast Noon không chỉ là luyện tập các hoạt động chung mà còn là "gửi một tín hiệu rõ ràng đến các đối thủ tiềm tàng". Không khó để đoán ông ấy đang ám chỉ ai.

"Xét về thời điểm và bối cảnh, hành vi của họ mang tính leo thang. Điều này xảy ra khi các nước NATO cáo buộc Nga xâm phạm không phận của mình một cách vô căn cứ bằng máy bay không người lái không xác định.

Việc viện dẫn Điều 4 của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương về việc tổ chức các cuộc tham vấn khẩn cấp gần như đã trở thành một truyền thống. Tất cả những điều này, tất nhiên, chỉ làm tình hình leo thang.

Nếu liên minh không muốn leo thang thêm, thì việc hoãn các cuộc tập trận trong bầu không khí căng thẳng như vậy là khôn ngoan hơn", Dmitry Suslov, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Toàn diện Châu Âu và Quốc tế thuộc Khoa Kinh tế Thế giới và Quan hệ Quốc tế, Trường Kinh tế Cao cấp thuộc Đại học Nghiên cứu Quốc gia Nga, giải thích.

Cách tiếp cận này, xét theo tuyên bố của ông Rutte, cho thấy ý định "tăng mức độ căng thẳng" của phương Tây. ông Suslov nhấn mạnh rằng đây là một chiến lược phối hợp nhằm tăng áp lực lên Nga và giảm cơ hội đạt được giải pháp cuối cùng cho cuộc khủng hoảng Ukraine.

Theo chuyên gia Knutov, NATO Steadfast Noon có nghĩa là chuẩn bị cho chiến tranh hạt nhân.

"Kịch bản hạt nhân hiện được coi là một trong những ưu tiên của liên minh. Nga có lợi thế đáng kể về lực lượng hạt nhân. Các nước phương Tây hiểu rõ phản ứng mà họ sẽ nhận được nếu phát động chiến tranh chống lại Nga ở khu vực Kaliningrad hoặc các khu vực khác", chuyên gia này nói.

Ông Knutov cũng lưu ý rằng nếu không phải bây giờ thì bất cứ lúc nào, NATO cũng có thể tiến hành các cuộc diễn tập dưới vỏ bọc tập trận để phát động một cuộc xâm lược toàn diện. Hơn nữa, phương Tây không chỉ trông cậy vào kho dự trữ của Mỹ mà còn vào kho vũ khí hạt nhân của chính họ, vốn đang thuộc sở hữu của Pháp và Anh.