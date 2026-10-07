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“Báu vật” chứa 17 tỷ m3 khí cùng 74 triệu thùng dầu ngoài khơi Việt Nam đang được các ông lớn dầu khí hợp sức đưa về bờ

Anh Khôi
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Đầu tháng 10/2026, PV GAS liên tiếp làm việc với PVEP và Vietsovpetro để bàn cách thu gom, kết nối và tiếp nhận thêm khí từ các mỏ ngoài khơi.

Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) vừa có các buổi làm việc riêng với Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) và Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro (VSP). Nội dung tập trung vào tiến độ một số dự án khí lớn và phương án tận dụng hệ thống đường ống hiện có để đưa thêm khí vào bờ trong những năm tới.

“Báu vật” chứa 17 tỷ m3 khí cùng 74 triệu thùng dầu ngoài khơi Việt Nam đang được các ông lớn dầu khí hợp sức đưa về bờ - Ảnh 1.

Tổng Giám đốc PV GAS Dương Trí Hội làm việc với PVEP

Trong số này, Sư Tử Trắng 2B là dự án đáng chú ý. Mỏ thuộc Lô 15-1 ngoài khơi Việt Nam, được dự kiến cung cấp khoảng 17,05 tỷ m3 khí và 74 triệu thùng dầu, condensate trong quá trình khai thác. Condensate là dạng hydrocarbon lỏng đi kèm dòng khí tự nhiên.

Sư Tử Trắng 2B đã đón dòng khí đầu tiên từ giếng ST-9P vào ngày 29/6/2026. Sau khi vận hành, giếng cho lưu lượng khoảng 30,72 triệu feet khối khí/ngày và 6.096 thùng condensate/ngày, cao hơn kế hoạch ban đầu.

Tại buổi làm việc ngày 1/10, PV GAS và PVEP tiếp tục bàn phương án tiếp nhận khí từ Sư Tử Trắng 2B qua hệ thống đường ống Nam Côn Sơn 2. Trong giai đoạn chuyển tiếp, hai bên đã triển khai kết nối với hệ thống Cửu Long để đưa khí vào mạng lưới sẵn có.

“Báu vật” chứa 17 tỷ m3 khí cùng 74 triệu thùng dầu ngoài khơi Việt Nam đang được các ông lớn dầu khí hợp sức đưa về bờ - Ảnh 2.

Quang cảnh buổi làm việc giữa PV GAS và VSP. Nguồn: PV GAS

Ở một nhánh khác, PV GAS làm việc với Vietsovpetro về khả năng thu gom và vận chuyển khí tại Bể Cửu Long. Hai bên đang hoàn thiện dự thảo sửa đổi hợp đồng thu gom, nén khí cho giai đoạn 2027-2030, đồng thời tính toán lại công suất Giàn nén trung tâm để đáp ứng lượng khí mới.

Một số tuyến đường ống tại khu vực mỏ Rồng cũng được xem xét vận hành linh hoạt hơn, vừa phục vụ vận chuyển dầu vừa thu gom khí. Tại mỏ Thiên Ưng, các bên tiếp tục xử lý những vấn đề kỹ thuật liên quan đến chất lượng khí để có thể đưa thêm nguồn vào hệ thống Nam Côn Sơn 2.

Sư Tử Trắng 2B không phải dự án duy nhất được đặt lên bàn. PV GAS và PVEP còn trao đổi về Lô B - Ô Môn, Lạc Đà Vàng và dự án Tuna tại Indonesia.

Với Lạc Đà Vàng, phương án đang được tính tới là tiếp nhận khí sau khi dự án hoàn tất đấu nối với hệ thống đường ống hiện hữu. Còn với Tuna, hai bên bàn khả năng thu gom, vận chuyển và tiêu thụ khí tại thị trường Việt Nam.

Tags

dầu khí

PV Gas

Việt Nam

khí hoá lỏng

mỏ khí

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