Bầu trời Hà Nội tối sầm lúc 9h, mưa dông bao phủ khắp nơi

Viên Minh - Khắc Huy |

Lúc gần 9h hôm nay, bầu trời Hà Nội bất ngờ tối sầm do mây dông phát triển nhanh, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trên diện rộng.

Khoảng 8h40 ngày 17/4, nhiều khu vực tại Hà Nội bất ngờ xuất hiện hiện tượng thời tiết xấu khi bầu trời nhanh chóng chuyển tối sầm, mây đen bao phủ.

Trời Hà Nội đột ngột tối sầm lúc 8h40 ngày 17/4. (Ảnh: Viên Minh)

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, gần 9h cùng ngày, khu vực nội thành Hà Nội xuất hiện mưa dông kèm gió mạnh, nhiệt độ ngoài trời giảm nhanh.

Người dân cho biết chỉ trong thời gian ngắn, bầu trời từ trạng thái sáng chuyển sang tối rõ rệt, tầm nhìn bị hạn chế rõ rệt, nhiều gia đình phải bật đèn điện để sinh hoạt.

Bầu trời Hà Nội khu vực phường Hà Đông tối sầm, mây đen bao trùm. (Ảnh: Viên Minh)

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, thời điểm 8h15 trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy vùng mây đối lưu từ phía Tây Bắc đang di chuyển về khu vực Hà Nội (Trung Giã, Nội Bài, Sóc Sơn). Vùng mây này có xu hướng di chuyển theo hướng Đông Đông Nam và mở rộng thêm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong khoảng 15 phút đến 3 giờ tới (tính từ thời điểm 8h15), các khu vực như Trung Giã, Kim Anh, Nội Bài, Sóc Sơn có mưa rào và dông, sau đó vùng mây có thể lan sang các phường, xã lân cận khác và nội thành Hà Nội.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

9h10 ngày 17/4 tại phường Hà Đông, Hà Nội. (Ảnh: Viên Minh)

Cùng thời điểm sáng 17/4, tại tỉnh Thái Nguyên, người dân cũng ghi nhận hiện tượng thời tiết tương tự khi bầu trời chuyển tối đen vào khoảng 7h30 đến 8h sáng. Mây dày, thấp và phát triển nhanh khiến ánh sáng bị che khuất, tầm nhìn giảm rõ rệt. Một số khu vực ghi nhận gió giật mạnh kèm theo mưa dông.

Theo phản ánh của người dân, chỉ trong thời gian ngắn, điều kiện ánh sáng thay đổi đột ngột từ sáng rõ sang tối sẫm, khiến nhiều hộ gia đình phải bật đèn sinh hoạt ban ngày. Hoạt động ngoài trời bị hạn chế do thời tiết diễn biến bất lợi.

Nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên lúc 7h30 tối đen như ban đêm. (Ảnh: Ngọc Dung)

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đề nghị người dân chủ động các biện pháp ứng phó. Trong đó, cần gia cố mái tôn, nhà tạm, biển quảng cáo; cắt tỉa cây xanh có nguy cơ gãy đổ; kiểm tra hệ thống điện để hạn chế sự cố khi xảy ra dông lốc.

Khi xảy ra mưa dông , người dân được khuyến cáo ở trong nhà hoặc công trình kiên cố, tránh trú dưới gốc cây lớn, không đứng gần cửa kính hoặc khu vực trống trải. Việc sử dụng thiết bị điện trong thời điểm có sét cũng cần hạn chế để đảm bảo an toàn.

Trong trường hợp xuất hiện mưa đá, người dân cần nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn, bảo vệ người và tài sản, đặc biệt là các vật dụng dễ vỡ, mái tôn yếu. Sau khi mưa dông kết thúc, người dân cần kiểm tra lại hệ thống điện, đề phòng dây điện đứt, cây đổ hoặc các khu vực có nguy cơ mất an toàn.

Một số hình ảnh ghi nhận tại Hà Nội trong sáng 17/4:

Bầu trời Hà Nội tối sầm sáng 17/4.

Gần 9 giờ sáng nhưng bầu trời vẫn tối sầm.

Dự báo trong khoảng 1-3 giờ tới Hà Nội có mưa rào và dông.

Mây đen đang ùn ùn kéo về khu vực trung tâm Hà Nội.

Mưa đá rơi thủng mái nhà, chị gái bế em chạy thoát lúc nửa đêm: Người mẹ lên tiếng
Cháy lớn, lửa ngùn ngụt kèm nhiều tiếng nổ thiêu rụi khoảng 10 ki ốt quần áo ở Bắc Ninh

Bất ngờ cảnh người mẹ ở Hà Nội ôm con nhỏ chạy đến cầu cứu CSGT trong đêm và cái kết ấm lòng

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

