Bầu Đức treo thưởng 3 tỷ đồng nếu U23 Việt Nam thắng U23 Hàn Quốc

Bầu Đức thưởng 3 tỷ đồng nếu Việt Nam thắng Hàn Quốc ở U23 châu Á

Trao đổi bên lề các hoạt động của doanh nghiệp, ông Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức) tái khẳng định cam kết treo thưởng 3 tỷ đồng nếu đội tuyển U23 Việt Nam giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc trong trận tranh hạng ba.

Bất chấp kết quả không như ý tại bán kết, ông Đức cho rằng việc duy trì mức thưởng cao như khi vào chung kết là cần thiết để xốc lại tinh thần toàn đội.

Sau thất bại 0-3 trước Trung Quốc, vị doanh nhân với hơn 20 năm thâm niên làm bóng đá bình thản chia sẻ: " Bóng đá là vậy mà".

Đánh giá về tổng thể giải đấu, ông Đức cho rằng việc góp mặt trong Top 4 đội mạnh nhất châu lục đã là một thành công đáng ghi nhận. Nhận định về đối thủ Hàn Quốc, ông nhìn nhận cơ hội vẫn đang chia đều 50-50 cho cả hai chiến tuyến. Dù thừa nhận thách thức là không nhỏ, nhưng với quan điểm "mọi kịch bản đều có thể xảy ra", Chủ tịch HAGLbày tỏ hy vọng sẽ có cơ hội được "tốn tiền" để giải ngân khoản thưởng lớn này cho thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Theo cơ cấu giải thưởng chi tiết, tổng ngân sách 3 tỷ đồng sẽ được phân bổ thành hai hạng mục riêng biệt nhằm tối ưu hóa sự khích lệ. Khoản cứng 2 tỷ đồng dành chung cho tập thể ban huấn luyện và các cầu thủ.

Đặc biệt, 1 tỷ đồng còn lại sẽ được chia đều cho nhóm 5 cầu thủ xuất thân từ lò đào tạo HAGL và Nutifood, tương ứng mỗi cá nhân nhận 200 triệu đồng. Danh sách thụ hưởng bao gồm thủ môn Trần Trung Kiên, hậu vệ Phạm Lý Đức, Nguyễn Hiểu Minh, tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường và tiền đạo Nguyễn Quốc Việt.

Với uy tín của bầu Đức cũng đã được kiểm chứng ngay trước đó; sau trận thắng UAE tại tứ kết, ông đã chỉ đạo giải ngân lập tức 1,25 tỷ đồng để động viên kịp thời thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Động thái chi mạnh cho bóng đá diễn ra trong bối cảnh tình hình tài chính của Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đang ghi nhận sự hồi phục tích cực từ mảng nông nghiệp cốt lõi.

Đáng chú ý, liên quan đến gói tri ân 800 tỷ đồng (bao gồm cổ phiếu và 160 căn hộ) dành cho nhân viên thâm niên gây xôn xao dư luận gần đây, lãnh đạo HAGL đã chia sẻ chi tiết hơn về cách hạch toán để khoản thưởng.

Cụ thể, giá trị của 160 căn hộ sẽ được quy đổi và hạch toán như một khoản chi phí lương thưởng bằng tiền mặt tại các công ty con tương ứng. Nhân sự thuộc biên chế đơn vị nào, chi phí phúc lợi sẽ được ghi nhận tại đơn vị đó.

Cơ cấu tổ chức của Tập đoàn HAGL

Về phần thưởng cổ phiếu, chương trình ESOP đã được ĐHĐCĐ thông qua. Với dòng tiền ổn định từ nông nghiệp, Bầu Đức khẳng định sẽ đầu tư mạnh trở lại cho CLB HAGL, hướng đến chức vô địch V-League 2027-2028.