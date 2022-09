Bầu Đức trả lời câu hỏi: “Heo ăn chuối có phải chỉ là chiêu trò marketing?”

Thông tin về “heo ăn chuối” của bầu Đức đang tạo nên cơn sóng tranh luận mấy ngày qua. Có những ý kiến hoài nghi, cho rằng đó chỉ là chiêu trò marketing, bởi “chuối không thể nhiều đến mức đủ cho cả đàn heo hàng trăm nghìn con”, hay “loại chuối già Nam Mỹ của bầu Đức trồng thân rất đắng, heo không ăn được…”. Có người thì nói “cho heo ăn (thân) chuối là cách chăn nuôi từ thời xưa, không phải điều gì mới mẻ mà cần tung hô”.

Trước những thông tin đó, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện nhanh với ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HAGL để tìm câu trả lời chính xác về cách thức tập đoàn này nuôi heo ăn chuối như thế nào.

01. HEO ĂN CHUỐI ĐƯỢC ĂN BAO NHIÊU… CHUỐI?

Chia sẻ về dự án đang tạo dư luận trên MXH và truyền thông, ông Đoàn Nguyên Đức cho biết: “Những chuyện tôi làm với dự án cây chuối - con heo đều theo khoa học cả chứ không làm ẩu hoặc theo bất kỳ kinh nghiệm nào”.

HAGL hiện có khoảng 7.000ha chuối đang trồng và cho thu hoạch quanh năm. Trái chuối đủ tiêu chuẩn được xuất khẩu sang nhiều thị trường như Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc... Số liệu sản xuất kinh doanh tháng 8/2022 của tập đoàn này ghi nhận sản lượng tiêu thụ 136.075 con heo thịt, 167.280 tấn chuối. Trong đó, chuối xuất khẩu là 112.740 tấn và tận dụng làm thức ăn chăn nuôi 54.540 tấn. Ông Đoàn Nguyên Đức cho biết, nếu tính cả năm, lượng quả chuối thải loại của tập đoàn này có thể lên đến 200.000 tấn.

“Để chuẩn bị cho thực tế này, ngay từ cuối năm 2019 tôi đã định hướng phải tìm bằng được đầu ra cho chuối thải loại” - Bầu Đức chia sẻ.

“Tôi yêu cầu chuyên gia dinh dưỡng phân tích cụ thể trong trái chuối có những loại dinh dưỡng gì? Thí dụ tinh bột chiếm bao nhiêu phần trăm, bao nhiêu Kali, bao nhiêu Magie, chất xơ bao nhiêu... Với tỷ lệ như vậy thì phù hợp cho việc làm thức ăn cho vật nuôi nào nhất? Đồng thời phải căn cứ vào nhu cầu và quy mô thị trường để chọn ra con vật tối ưu.

Kỹ sư nông nghiệp và chuyên gia dinh dưỡng của HAGL đã hiện thực hoá ý tưởng phát triển hệ sinh thái nông nghiệp bền vững 1 cây - 1 con của tôi bằng cách tạo ra bộ công thức dinh dưỡng đặc biệt từ bột chuối, phù hợp với từng giai đoạn trưởng thành của con heo. Tìm ra được công thức cây chuối - con heo, tất cả đều là từ chuyên gia dinh dưỡng, chuyên gia nông nghiệp nghiên cứu và chứng minh chứ không phải tôi tự mày mò.

Và khi tuân theo khoa học thì mọi chuyện lại rất đơn giản. Chuyên gia họ tính toán ra công thức phối trộn, lên chế độ dinh dưỡng trong từng giai đoạn cho con heo phát triển tốt nhất. Heo nái, heo cai sữa, heo tập ăn... đều có chế độ riêng biệt”.

Chế biến chuối thành thức ăn cho heo ở trang trại của bầu Đức. Ảnh: DNTT

Với bộ công thức dinh dưỡng từ bột chuối, HAGL đang chăn nuôi heo như sau: 1/3 số lượng chuối thải loại được lựa chọn, ủ cho tới chín dùng làm thức ăn cho lợn nái. Số chuối còn lại được thái lát, sấy khô và nghiền thành bột.

Từ đây, bột chuối và chuối chín chiếm 40% tổng thành phần thức ăn hàng ngày của đàn heo. 60% lượng thức ăn còn lại bao gồm bắp, đậu nành, vi chất và thảo dược. Như vậy có nghĩa là trái chuối đã trở thành thành phần chính trong toàn bộ khẩu phần ăn của đàn heo HAGL. Cũng chính vì lẽ đó, ông chủ tịch tập đoàn gọi chúng là heo ăn chuối hay heo ăn chay.

02. HEO ĂN CHUỐI CÓ ĂN THÂN CHUỐI KHÔNG?

Trước câu hỏi: “Vậy HAGL có nuôi heo bằng thân cây chuối không?”, bầu Đức khẳng định: “Chỉ dùng trái chuối chứ không dùng thân chuối cho vào thức ăn của đàn heo”.

“Bởi vì chỉ có trái chuối mới có dinh dưỡng tốt nhất. Dinh dưỡng của trái chuối cung cấp cho con người còn tốt huống chi là cho vật nuôi”, ông giải thích thêm.

03. HAGL CÓ ĐỦ CHUỐI ĐỂ NUÔI HEO?

Dư luận cũng đặt ra băn khoăn rằng với số lượng đàn heo lớn như tập đoàn này công bố - 1 triệu con heo thịt mỗi năm - liệu HAGL có đủ chuối để cung cấp cho đàn heo ăn không?

Ông Đoàn Nguyên Đức cho biết: “Cộng đồng mạng bình luận như vậy là do họ chưa hiểu về nuôi heo quy mô lớn. Thực ra việc này không có chuối thì không thể làm được. Chuyện dùng quả chuối chiếm đến 40% tổng lượng thức ăn trong nuôi heo là chưa ai làm được ở Việt Nam. Bởi vì muốn có chuối để nuôi heo là phải những người sở hữu diện tích chuối rất lớn. Thử hỏi ở đất nước này có ai có được diện tích trồng chuối như HAGL?

Cơ bản lúc này HAGL có lượng chuối thải loại cỡ 200.000 tấn/năm. Trước mắt đang đủ cung cấp cho 9 cụm chuồng trại chăn nuôi hơn 27.000 con heo nái sinh sản và 600.000 con heo thịt xuất chuồng. Còn sau này khi xây xong các chuồng trại mới, tăng số lượng đàn heo lên theo mục tiêu đề ra thì thiếu đâu tôi trồng đó. Heo cần bao nhiêu chuối tôi trồng bấy nhiêu”.

Cửa hàng heo ăn chuối của bầu Đức. Ảnh: Lao Động

Bầu Đức nhấn mạnh: “Nợ vẫn còn nhưng so với công ty thì không là vấn đề. Từ đỉnh nợ 28.000 tỉ đồng đã trả xuống còn nợ 8.000 tỉ đồng như hiện nay, tập đoàn thực sự đã sang trang mới”.

Cũng trong bản công bố tình hình sản xuất kinh doanh tháng 8/2022, nhờ nuôi heo và trồng chuối, doanh nghiệp đạt 448 tỉ đồng doanh thu. HAGL đang sản xuất 1 kg chuối với giá thành 6.500 đồng và bán ra 14.000 đồng/kg; giá vốn heo hơi của tập đoàn này là 43.000 đồng/kg, bán ra giá bình quân 62.000 đồng/kg. Tỉ suất lợi nhuận của các sản phẩm nông nghiệp tập đoàn đang kinh doanh là vô cùng lý tưởng.

Theo dự kiến, năm 2023 HAGL sẽ đưa ra thị trường 20 triệu con gà đi bộ ăn chuối, 1 triệu con heo ăn chuối, đồng thời phát triển mạnh thương hiệu Bapi Food - Heo ăn chuối với trên dưới 1.000 cửa hàng, trong đó 80% nhượng quyền.