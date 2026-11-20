Dù tới 3 lần thi trượt đại học nhưng bầu Đức cho biết ông luôn duy trì việc học ở ngoài trường đời trong hàng chục năm nay.

Ông Đoàn Nguyên Đức (còn gọi là bầu Đức) - Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL)

Năm 1982, sau khi tốt nghiệp THPT ở tuổi 20, ông Đoàn Nguyên Đức (còn gọi là bầu Đức)- Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), lên TP.HCM dự thi đại học nhưng không đỗ. Sau đó, ông tiếp tục vừa làm vừa ôn tập và thi thêm, song vẫn không đạt được nguyện vọng.

Sau những lần thi không thành, ông Đức lựa chọn con đường lập nghiệp thay vì tiếp tục theo đuổi việc học đại học. Ông từng làm nhiều công việc khác nhau để trang trải cuộc sống và tích lũy kinh nghiệm trước khi bắt đầu kinh doanh riêng.

Năm 1990, ông thành lập Xí nghiệp tư nhân Hoàng Anh tại quê nhà, khởi đầu bằng một phân xưởng chuyên đóng bàn ghế học sinh. Từ hoạt động sản xuất đồ gỗ, cơ sở này dần mở rộng sang nhiều lĩnh vực như khoáng sản, cao su, thủy điện, bất động sản và bóng đá, hình thành nên Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai với hoạt động đa ngành.

Nhìn lại hành trình đã qua, bầu Đức cho rằng bằng cấp không phải thước đo duy nhất của thành công. Trong nhiều lần chia sẻ công khai với truyền thông, vị doanh nhân khẳng định bên cạnh kiến thức giảng đường, những trải nghiệm và bài học từ trường đời cũng có giá trị quan trọng, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh.

"Và tôi hiểu rằng trường đại học của tôi chính là đường đời. Đôi khi tôi tự hỏi, nếu không có tuổi thơ cơ cực, và thất bại trong con đường học vấn, chắc gì, tôi đã có ngày hôm nay".

Bầu Đức cho biết bản thân ông cũng không phải trường hợp hiếm gặp: “Ở Việt Nam, không chỉ có 3 người quản lý công ty lên sàn chứng khoán không có bằng đại học mà tôi tin có không dưới 100 người thành đạt khác cũng như vậy”.

Vị doanh nhân nhấn mạnh việc không sở hữu tấm bằng đại học không đồng nghĩa với việc ngừng học hỏi. Ông nói: “Tôi không có bằng đại học là đúng nhưng người ta tưởng tôi không học là hiểu lầm. Ở trường đại học, các bạn chỉ có 5 năm còn tụi tôi học trường đời tới 35 năm rồi”. Theo ông, dù là kiến thức được tiếp thu trong trường lớp hay kinh nghiệm tích lũy ngoài xã hội, nếu không biết vận dụng và khai thác thì đều trở nên vô nghĩa.

Từ trải nghiệm cá nhân, Chủ tịch HAGL cho rằng: “Đại học không phải là tất cả, không phải có bằng đại học mới làm được việc lớn. Đại học chỉ là kiến thức nền, kiến thức cơ bản, nó có ý nghĩa với thầy giáo, giáo sư, nhà khoa học, bác sĩ… còn trong kinh doanh thì hoàn toàn không lệ thuộc".

Ông cũng cảnh báo việc quá đề cao tấm bằng có thể khiến người trẻ hình thành suy nghĩ sai lệch về năng lực bản thân, nghĩ mình hơn người khác nhưng điều đó là sai lầm lớn. Bởi theo ông, khi bước vào thực tế công việc sẽ còn nhiều yếu tố, không phải cứ học xong đại học là làm ngay được.

Theo doanh nhân này, những người học đại học và không học đại học đều có cơ hội thành công trên con đường riêng. Ông lấy ví dụ từ nhóm bạn học cùng lớp thời phổ thông: “Bạn bè tôi rất đông, hồi lớp 12 ra trường 40-50 người, trong đó đỗ đại học hơn 30 người, sau 20 năm gặp nhau, tất cả đều như nhau, không ai hơn ai. Mỗi người mỗi việc, ai cũng đều có quyền thành đạt ở lĩnh vực chuyên môn của mình, đừng bao giờ nghĩ không học là không thành đạt”.

Trong giai đoạn HAGL phát triển với quy mô nhân sự hàng chục nghìn người, doanh nghiệp có hàng nghìn lao động không sở hữu bằng đại học. Ông Đức từng cho biết tập đoàn có khoảng 6.000 nhân viên tốt nghiệp đại học, thuộc nhiều chuyên ngành như nông lâm, tài chính, vi sinh..., nhưng không phải ai có bằng cấp cũng làm được việc. Ngược lại, một số nhân sự không có bằng đại học vẫn đảm nhiệm những vị trí quan trọng trong tập đoàn.

Về tiêu chí tuyển dụng, bầu Đức đề cao đạo đức, năng lực và tinh thần cầu tiến. Ông cũng nhấn mạnh sự khiêm nhường là phẩm chất cần thiết, kể cả với những người đã đạt được thành công nhất định. Theo quan điểm của ông, người giỏi vẫn phải tiếp tục học hỏi, không nên tự mãn hay coi thường người khác.

Từ câu chuyện của bản thân, ông đưa ra lời khuyên: "Người ta có quyền coi nặng bằng cấp - kệ họ, mỗi người mỗi quan niệm, suy nghĩ khác nhau, không ai buộc ai chuyện đó".

Bầu Đức cho rằng mỗi người có thể lựa chọn một con đường khác nhau để đi đến thành công, thay vì mặc định đại học là lựa chọn duy nhất. Ông nhắn nhủ người trẻ: "Đừng bao giờ ngộ nhận học đại học là có tất cả!".