Bầu Đức tặng nhà: Muốn nhận cần điều kiện gì?

Mới đây, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã chứng khoán: HAG) tổ chức động thổ dự án Khu phức hợp Phù Đổng tại Gia Lai. Dự án được xây dựng trên khu đất diện tích gần 7.000m2, với 610 căn hộ chung cư, tổng mức đầu tư 400 tỷ đồng.

Ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) - Chủ tịch Hội đồng quản trị HAGL - cho biết sẽ dành 160 căn hộ để “thưởng” cho cán bộ công nhân viên đã đồng hành với công ty từ năm 2016.

2016 là năm HAGL chính thức tuyên bố mất thanh khoản. Ông Đức cho biết: Trong thời khắc công ty khó khăn nhất vẫn có nhiều anh em ở lại và đồng hành. Cho đến hôm nay tròn 9 năm, HAGL hồi phục trở lại, không có họ thì không có HAGL hôm nay.

Có 480 nhân viên đủ điều kiện được nhận “thưởng” từ bầu Đức - làm 10 năm trở lên và cam kết tiếp tục cống hiến ít nhất 5 năm tiếp theo. Bên cạnh 160 người được nhận căn hộ, HAGL cũng tri ân các cán bộ còn lại bằng cổ phiếu ESOP (Employee Stock Ownership Plan - chương trình phát hành cổ phiếu ưu đãi cho người lao động, giúp họ trở thành cổ đông của công ty, qua đó tăng sự gắn kết và động lực làm việc).

Ông cũng nói thêm bản thân đã trăn trở về kế hoạch sẽ tri ân những cán bộ này từ lâu. Trong đó, việc thưởng căn hộ mới xuất phát gần đây vì ông nghĩ cho tiền hay cho cổ phiếu cũng không xứng đáng bằng một bất động sản.

Khu phức hợp Phù Đổng cũng là dự án bất động sản cuối cùng của bầu Đức, được xây dựng trên khu đất vốn thuộc sở hữu của HAGL từ hơn 15 năm trước. Với những căn hộ còn lại, doanh nghiệp bán với giá 20-25 triệu đồng/m2, tương đương khoảng 1,5-2,5 tỷ đồng cho một căn hộ 75-100m2.

Luỹ kế từ đầu năm 2025 đến hết quý 3/2025, doanh thu HAG đạt hơn 5.628 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2024. Lợi nhuận sau thuế ở mức 1.312 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế thuộc về công ty mẹ là 1.250 tỷ đồng, tăng lần lượt 54% và 55% so với cùng kỳ năm trước.

Vào tháng 7/2025, ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai đã có thư gửi cổ đông. Trong thư, ông Đức cho biết, khả năng lợi nhuận sau thuế năm 2025 sẽ đạt ngưỡng 2.500 tỷ đồng, mức kỷ lục của Hoàng Anh Gia Lai.