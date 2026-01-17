Bầu Đức tặng căn hộ 2-8 tỷ cho những nhân viên cùng mình đi qua cơn thập tử nhất sinh

Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã chứng khoán HAG) Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức) vừa gây bất ngờ khi tiết lộ món quà tri ân đặc biệt dành cho những nhân viên cốt cán đã không bỏ rơi công ty trong giai đoạn "thập tử nhất sinh" bắt đầu từ 2016.

Theo đó, những nhân sự đã kiên trì bám trụ, cùng ông nếm trải cay đắng để vực dậy tập đoàn sẽ được tặng mỗi người một căn hộ, với giá trị thực tế từ 2 tỷ đến 8 tỷ đồng.

Bầu Đức khẳng định đây là sự đền đáp xứng đáng cho sự trung thành và hy sinh của cộng sự. Tuyên bố được đưa ra tại lễ động thổ Dự án Khu phức hợp nhà ở cao tầng và thương mại Phù Đổng tại Pleiku, Gia Lai.

Quy mô dự án gồm khối chung cư phức hợp 25 tầng và khu nhà phố thương mại 3,5 tầng xây dựng trên diện tích gần 7.000 m2 đất sạch, tọa lạc tại phường Pleiku sát bên khách sạn Mường Thanh.﻿

Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án là 400 tỷ đồng. Công ty đã sẵn sàng về tài chính để khởi công ngay sau khi hoàn thành thủ tục dự án. ﻿

Bầu Đức từng chia sẻ trong một bài phỏng vấn, cho biết khu đất làm dự án vốn thuộc sở hữu của HAGL từ hơn 15 năm trước, khi công ty còn ở giai đoạn hưng thịnh.

"Lúc đó mình thuộc diện con nhà giàu nên đâu có nhớ tới. Chứ nhớ ra, có khi cũng bán trả nợ rồi", bầu Đức nói.

Ông thừa nhận, việc tái xuất trong lĩnh vực địa ốc khiến bản thân thấy “không đúng lời hứa với cổ đông”, nhưng cho rằng đây là một cơ duyên tình cờ khi phát hiện ra mảnh đất bị bỏ quên quá lâu. Dự án này, theo ông, chỉ mang tính nhỏ gọn, dễ làm, và mục đích chính là muốn đóng góp cho địa phương sau khi tỉnh mới được sáp nhập.﻿

Song song với dự án Phù Đổng, HAG cũng đang đề xuất triển khai Khu du lịch sinh thái - sân golf Nam Gia Lai. UBND tỉnh đã bày tỏ sự ủng hộ đối với chủ trương này, đồng thời cho biết dự án sẽ được xem xét, hướng dẫn lập và đề xuất sau khi Quy hoạch tỉnh điều chỉnh được cấp có thẩm quyền phê duyệt.