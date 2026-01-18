Bầu Đức "phá két" thưởng nóng 1 tỷ cho U23 Việt Nam, hứa thưởng thêm 2 tỷ nếu thắng bán kết U23 châu Á

Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) – ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) vừa thông báo thưởng nóng 1 tỷ cho U23 Việt Nam sau khi giành vé vào bán kết U23 châu Á đầy cảm xúc.

Không dừng lại ở đó, để tiếp thêm động lực cho trận đấu mang tính lịch sử sắp tới, bầu Đức khẳng định sẽ tặng thêm 2 tỷ đồng nếu U23 Việt Nam vượt qua vòng bán kết (diễn ra vào ngày 20/01). Như vậy, tổng mức thưởng mà ông dành cho toàn đội có thể lên tới 3 tỷ đồng chỉ trong vòng chưa đầy một tuần.

Bầu Đức hứa thưởng 2 tỷ nếu U23 Việt Nam giành vé vào chung kết U23 châu Á (Ảnh: CF)

Bên cạnh khoản thưởng chung, ông chủ đội bóng phố Núi cũng dành sự quan tâm riêng biệt cho 5 cầu thủ thuộc biên chế hoặc trưởng thành từ lò đào tạo HAGL đang góp mặt trong đội hình U23 là Trung Kiên, Nhật Minh, Lý Đức, Quốc Cường và Quốc Việt mỗi người 50 triệu đồng. Cú hích tài chính này xuất phát từ niềm xúc động của bầu Đức khi thủ môn Trung Kiên – người có màn trình diễn xuất thần tại giải năm nay đã gọi điện về hỏi thăm ông ngay sau trận đấu.

Hiện tại, đối thủ của U23 Việt Nam tại bán kết đã được xác định là U23 Trung Quốc. Với sự tiếp sức mạnh mẽ về cả tinh thần lẫn vật chất, người hâm mộ đang kỳ vọng U23 Việt Nam sẽ tái lập kỳ tích Thường Châu năm nào.