Bầu Đức nhận tin kém vui, HAGL đối diện thiệt hại đáng lo ngại sau trận đấu "thảm họa" ở V.League

Những hình ảnh tại sân Pleiku vào chiều 13/9 khiến HAGL phải chịu không ít chỉ trích từ khán giả.

Theo đó, ban tổ chức giải đang xem xét việc đề nghị HAGL tạm dừng sử dụng sân nhà Pleiku ở trận đấu gặp Hưng Yên FC vào ngày 20/9 tới, trong khuôn khổ vòng loại Cúp Quốc gia 2026/27. HAGL có thể sẽ phải tìm một sân bóng khác làm sân nhà tạm thời để tổ chức trận này. Trong đó, sân Quy Nhơn đang được tính đến.

Nguyên nhân là bởi chất lượng mặt cỏ của sân Pleiku hiện không đảm bảo. Ghi nhận vào chiều 13/9, khi HAGL tiếp đón CLB Hải Phòng tại vòng 2 V.League 2026/27, mặt sân này khá lầy lội, nhiều khu vực cỏ không đều, có các vũng lầy, gây ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng chuyên môn.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả xem truyền hình đã có phản ứng khá gay gắt. Việc phải chứng kiến một trận đấu tại V.League lại được tổ chức trên sân bóng có chất lượng mặt cỏ như vậy khiến dư luận không hài lòng.

Mặt sân lầy lội tại Pleiku Arena chiều 13/6. (Ảnh: VPF)

Khán giả truyền hình không khỏi ngao ngán trước những vũng lầy tại sân Pleiku. (Ảnh: FPT)

Theo ghi nhận, thời tiết tại Pleiku những ngày qua có mưa kéo dài. Khi tổ chức các trận đấu tại giải U16 Quốc gia 2026 cách đây ít ngày, sân tập của HAGL cũng có tình trạng tương tự.

Hiện tại, các bên đang đánh giá kỹ lưỡng tình hình để đưa ra phương án cuối cùng. Trong trường hợp phải tới Quy Nhơn thi đấu, HAGL sẽ đánh mất lợi thế quen thuộc với sân nhà. Tuy nhiên nếu mặt cỏ sân Pleiku vẫn không được cải thiện, đây có lẽ là động thái mà ban tổ chức bắt buộc phải thực hiện, nhằm đảm bảo chất lượng trận đấu.