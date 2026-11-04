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Bầu cử giữa kỳ Mỹ lập kỷ lục đắt đỏ nhất lịch sử

Hải Yến
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Chi phí cho cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ dự kiến đạt kỷ lục gần 12 tỷ USD, trong đó tỷ phú Elon Musk dẫn đầu danh sách tài trợ.

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Người dân Mỹ tham gia bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử giữa kỳ. Ảnh: RT/Getty Images/ Selcuk Acar

Cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ đang trên đà trở thành cuộc bầu cử đắt đỏ nhất trong lịch sử, với chi phí chiến dịch dự kiến sẽ đạt gần 12 tỷ USD.

Con số này sẽ vượt ít nhất là 2 tỷ USD so với kỷ lục trước đó là 8,9 tỷ USD được thiết lập trong kỳ bầu cử giữa kỳ năm 2022, tổ chức giám sát OpenSecrets cho biết sau khi phân tích dữ liệu công khai từ Ủy ban Bầu cử Liên bang.

Các ứng cử viên của phe Dân chủ đã chi vượt các đối thủ của phe Cộng hòa với tỷ lệ 5,5 tỷ USD so với 5,1 tỷ USD. Các ứng cử viên thuộc bên thứ 3 đã chi thêm 1,3 tỷ USD, báo cáo cho biết.

Hầu hết các khoản chi tiêu đến từ các nhóm chính trị bên ngoài, được gọi là các Ủy ban Hành động Chính trị Siêu cấp (Super PAC), hỗ trợ cho 2 đảng, theo tổ chức giám sát.

Luật pháp cho phép các Super PAC tiếp nhận các khoản đóng góp không giới hạn từ các cá nhân, tập đoàn và các ủy ban chính trị khác. Họ bị cấm đưa khoản tiền này trực tiếp cho các ứng cử viên, nhưng được tự do sử dụng nó để hỗ trợ các ứng cử viên một cách gián tiếp.

Phần lớn các quỹ đã được chi cho quảng cáo trên truyền hình và trực tuyến, với các hạng mục chi tiêu chính khác là thuê nhân viên chiến dịch trên thực địa, tổ chức các cuộc mít tinh và tiến hành thăm dò ý kiến nội bộ.

CEO Elon Musk của Tesla và SpaceX là nhà siêu tài trợ cá nhân lớn nhất trong chiến dịch, cung cấp cho phe Cộng hòa khoảng 455 triệu USD, OpenSecrets cho biết. Mức đóng góp của ông trong cuộc đua tổng thống vào năm 2024 đứng ở mức khoảng 300 triệu USD.

Tỷ phú công nghệ này rót vốn thông qua hai tổ chức: Super PAC do chính ông lập ra là America PAC với 265 triệu USD và Quỹ Lãnh đạo Thượng viện với 168 triệu USD.

Ông Musk chủ yếu ủng hộ các ứng cử viên ở bang Texas, nơi ông đã chuyển hầu hết các hoạt động kinh doanh của mình tới trong những năm gần đây.

Trong số các tỷ phú đã quyên góp hơn 100 triệu USD có các nhà ủng hộ phe Cộng hòa là ông Richard Uihlein và ông Jeffrey Yass, cũng như ông Michael Bloomberg và ông George Soros, những người đã trao tiền cho phe Dân chủ.

Mức trung bình các cuộc thăm dò toàn quốc của NBC News, được công bố trước ngày bầu cử, gợi ý 52% người dân Mỹ ưu ái một Quốc hội do phe Dân chủ kiểm soát sau kết quả của kỳ bầu cử giữa kỳ, trong khi 44% ủng hộ một Quốc hội do phe Cộng hòa kiểm soát. Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện đứng ở mức 38%, báo cáo cho biết.

Kỷ lục 57,5 triệu người dân Mỹ đã bỏ phiếu qua thư hoặc bỏ phiếu trực tiếp sớm trước ngày 3/11.

Theo RT
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Tags

bầu cử giữa kỳ

Elon Musk

pac

Dân chủ

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