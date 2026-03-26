Bắt Vương Lê Vĩnh Nhân - 'ông trùm' đứng sau sàn tiền số ONUS

Minh Tuệ |

Để tạo dựng niềm tin, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, Vương Lê Vĩnh Nhân đưa ra thông tin không đúng sự thật về đồng tiền mã hóa, giao dịch tạo cung - cầu giả tạo.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án hình sự Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền xảy ra tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố.

Đồng thời, cơ quan điều tra khởi tố bị can, bắt tạm giam Vương Lê Vĩnh Nhân (42 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý tài sản số), Trần Quang Chiến (35 tuổi, quản trị kỹ thuật sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS), Ngô Thị Thảo (32 tuổi, Giám đốc Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Hanagold) cùng 5 đối tượng khác về các tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Vương Lê Vĩnh Nhân trong buổi làm việc cuối năm 2025. (Ảnh: HVA)

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2018 đến nay, các bị can đã tạo lập đồng tiền mã hóa VNDC, ONUS, HNG... để phát hành, bán cho nhà đầu tư thông qua sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS.

Để tạo dựng niềm tin, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, Vương Lê Vĩnh Nhân đã chỉ đạo đưa ra thông tin quảng cáo không đúng sự thật về các đồng tiền mã hóa, đồng thời thực hiện giao dịch tạo cung - cầu giả tạo, thao túng, điều chỉnh giá theo yêu cầu.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang phối hợp với VKSND Tối cao tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án và hành vi phạm tội của các bị can để xử lý.

Sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đề nghị những cá nhân là bị hại , người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án liên hệ tại số 10 Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, TP Hà Nội hoặc liên hệ Điều tra viên Lê Đình Lộc, số điện thoại 069.220.9027, để được hướng dẫn, giải quyết.

