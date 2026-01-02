Bắt Võ Thị Mỹ Trang sinh năm 1990 cùng 2 người đàn ông

Theo Công an tỉnh Gia Lai, trong những ngày đầu ra quân thực hiện cao điểm, Công an phường Quy Nhơn Tây đã tổ chức triệt phá 1 tụ điểm, bắt giữ 3 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, lập hồ sơ xử lý đối với 4 đối tượng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, tham mưu Chủ tịch UBND phường đưa 5 đối tượng vào diện quản lý theo quy định pháp luật, điển hình:

Qua công tác nắm tình hình, lúc 22h00’ ngày 30/12/2025, Công an phường Quy Nhơn Tây tiến hành kiểm tra hành chính nhà Bùi Quốc Định (SN 1993) trú khu phố Thanh Long, phường Quy Nhơn Tây phát hiện, bắt quả tang Định cùng Hà Minh Nghĩa (SN 1994) trú thôn Đại Hội, xã Tuy Phước Tây và Võ Thị Mỹ Trang (SN 1990) trú khu phố Thanh Long, phường Quy Nhơn Tây cùng sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ. Ảnh: CA Gia Lai

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận mua ma túy đá (Methamphetamin) về sử dụng tại nhà. Công an phường tiến hành củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.

Kết quả đấu tranh, bắt giữ các đối tượng phạm tội về ma túy trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đã thêm minh chứng cho việc triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh với tội phạm nhằm làm trong sạch địa bàn, xây dựng xã hội kỷ cương, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của người dân.